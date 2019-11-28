2019-11-28T14:38:24+03:00
Общество

Помыться хотел: воришка украл из магазина 9 флаконов шампуня

Поймали его сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ
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Скрутили жулика сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.Скрутили жулика сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.
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В Новосибирске на объектах, находящихся под охраной Агентства Безопасности ГВАРДИЯ, за минувшие сутки предотвращены две кражи.

В 17:40 группа быстрого реагирования выехала в супермаркет на Горском микрорайоне. Сотрудники вызвали охрану, поскольку молодой мужчина в торговом зале спрятал за пазуху куртки 9 флаконов шампуня. Любитель чистых волос поспешил на выход, где и был задержан гвардейцами. Похищенное оценили в 2000 рублей. Задержанный всячески пытался избежать наказания - предлагал оплатить товар и отпустить его. Приехавшие правоохранители узнали воришку, по их словам он уже не в первый раз попадается на мелких кражах.

В 03:59 пульт централизованного наблюдения зафиксировал срабатывание датчиков охранной сигнализации в магазине морепродуктов на ул. Кошурникова. Прибывшие в течение 5 минут бойцы группы быстрого реагирования произвели осмотр объекта и обнаружили разбитое стекло в окне. Материальные ценности внутри помещения были не тронуты. Обычно преступники, разбив стекло, наблюдают за реакцией охраны, и, если в течение нескольких минут никто не приезжает, то совершают хищение. В данном случае, проникнуть в магазин и что-либо похитить нарушители не успели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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