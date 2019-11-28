«Это может быть смертельным»: эксперты рассказали о влиянии снюсов на организм детей

СЕГОДНЯ 09:34 2019-11-28T09:34:29+03:00

Такие коробочки продают почти везде. Фото: Валерия Панова.

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Сибиряков охватил ужас — среди подростков набирают популярность снюсы: по-другому их называют никотиновыми пакетиками. Недавно опасное увлечение, как предполагают в родительских чатах, уже унесло жизнь школьника: мама нашла его мертвым за обеденным столом.

В том, почему снюсы настолько опасны, разбиралось издание «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

— Эксперты настаивают: для школьников, чей средний вес от 40 до 60 килограммов, рассасывание «никотиновых пакетиков» может стать смертельным. Но дети инстинктивно выплевывают пакетики еще до того, как вещество всасывается в кровь, — никотин сильно разъедает десну, — рассказали «Ведомостям».

Родителям не стоит паниковать. Если обнаружили у ребенка «шайбу» или использованный пакетик, то просто поговорите с ним. Объясните подростку насколько снюс вреден, а оттопыренная губа не модно и не красиво.

— В основном дети стесняются на уроках употреблять снюсы, — говорит постоянный эксперт «Ведомостей», психолог-консультант Анна Веселина. — На публике это делают дети, у которых есть склонность к демонстрационному проявлению личности и лидерские качества. Но, к сожалению, все дети потом начинают равняться на таких лидеров.

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ИСТОЧНИК KP.RU