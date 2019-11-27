Остались без лыж перед соревнованиями: новосибирских детей, чей спортинвентарь сгорел, поддержал «Княzь»
Неравнодушные сибиряки собирают средства на новое лыжное оборудование для детей из горнолыжного комплекса «Горский», чтобы они могли выступить на соревнованиях. Напомним, несколько дней назад в Кировском районе Новосибирска загорелся тренерский вагончик: во время пожара никто из людей не пострадал, но огнем было полностью уничтожен весь спортинвентарь, находившийся в помещении.
— Сгорело буквально все: лыжи, ботинки, шлема, маски, много других предметов из личной экипировки детей. Огонь оставил после себя только металлические канты лыж, — рассказал КП-Новосибирск тренер ребят Валерий Касаткин. — Кроме того, у меня сгорел весь инвентарь, с помощью которого я работал. Сгорели полностью все наше снаряжение для тренировок: а ведь собиралось все это не один год. Ситуация жуткая сама по себе, но самое плохо то, что это произошло практически в разгар сезона. У нас скоро должны быть по плану соревнования, а детям буквально не в чем выйти на гору.
Силами родительского комитета и помощью неравнодушных сибиряков уже удалось собрать около 100 тысяч на экипировку для юных лыжников и новое оборудование. Со словами поддержки к юным спортсменам также обратились известные музыканты, такие как группа «Княzь», группа «OPEN KIDS» и группа «Буготак».
Если вы хотите помочь ребятам, вы можете передать для юных воспитанников горнолыжного центра какую-либо спортивную экипировку, связавшись с СШОР или напрямую с тренером Касаткиным Валерием по номеру телефона 7- 983-139-36-22. Также вы можете перечислить денежные средства для детей представителям родительского комитета на номер карты «Сбербанка» 5484 4400 1822 7241.
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ИСТОЧНИК KP.RU