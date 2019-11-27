Остались без лыж перед соревнованиями: новосибирских детей, чей спортинвентарь сгорел, поддержал «Княzь»

СЕГОДНЯ 22:04 2019-11-27T22:17:27+03:00

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Неравнодушные сибиряки собирают средства на новое лыжное оборудование для детей из горнолыжного комплекса «Горский», чтобы они могли выступить на соревнованиях. Напомним, несколько дней назад в Кировском районе Новосибирска загорелся тренерский вагончик: во время пожара никто из людей не пострадал, но огнем было полностью уничтожен весь спортинвентарь, находившийся в помещении.

— Сгорело буквально все: лыжи, ботинки, шлема, маски, много других предметов из личной экипировки детей. Огонь оставил после себя только металлические канты лыж, — рассказал КП-Новосибирск тренер ребят Валерий Касаткин. — Кроме того, у меня сгорел весь инвентарь, с помощью которого я работал. Сгорели полностью все наше снаряжение для тренировок: а ведь собиралось все это не один год. Ситуация жуткая сама по себе, но самое плохо то, что это произошло практически в разгар сезона. У нас скоро должны быть по плану соревнования, а детям буквально не в чем выйти на гору.

Силами родительского комитета и помощью неравнодушных сибиряков уже удалось собрать около 100 тысяч на экипировку для юных лыжников и новое оборудование. Со словами поддержки к юным спортсменам также обратились известные музыканты, такие как группа «Княzь», группа «OPEN KIDS» и группа «Буготак».

Если вы хотите помочь ребятам, вы можете передать для юных воспитанников горнолыжного центра какую-либо спортивную экипировку, связавшись с СШОР или напрямую с тренером Касаткиным Валерием по номеру телефона 7- 983-139-36-22. Также вы можете перечислить денежные средства для детей представителям родительского комитета на номер карты «Сбербанка» 5484 4400 1822 7241.

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ИСТОЧНИК KP.RU