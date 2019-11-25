2019-11-25T13:31:12+03:00
Происшествия

«Подожгли специально?»: в Новосибирске сгорел вагончик с лыжным оборудованием

В ходе случившегося никто из людей не пострадал и не погиб
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске сгорел вагончик с лыжным оборудованием. Фото: "Аст-54"В Новосибирске сгорел вагончик с лыжным оборудованием. Фото: "Аст-54"
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В ночь с 24 на 25 ноября в Кировском районе Новосибирска произошел пожар. Там сгорел вагончик с лыжным оборудованием.

— Пожарные подразделения прибыли на место в два часа четырнадцать минут. Открытое горение было локализовано в два часа семнадцать минут. Окончательно пожар был потушен в три часа тридцать две минуты, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МЧС. — На момент прибытия пожарных, горел металлический вагончик. В результате пожара было поврежден лыжный инвентарь, деревянная обшивка на площади 42 квадратных метров. На тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

В результате пожара пострадало лыжное оборудование и деревянная обшивка. Фото: "Аст-54"

В результате пожара пострадало лыжное оборудование и деревянная обшивка. Фото: "Аст-54"

В ходе случившегося никто из людей не пострадал и не погиб. Причина пожара в настоящее время еще устанавливается.

Информация о пожаре появилась в социальных сетях. В комментариях под постом о случившемся в паблике «АСТ-54», некоторые люди предполагают, что вагончик вполне могли поджечь:

— Специально подожгли может быть?

— Я кроме поджога причин не вижу.

— Все может быть. И замыкание какое-нибудь и поджог, — пишут люди.

В соцсетях люди предполагают, что вагончик могли поджечь. Фото: "Аст-54"

В соцсетях люди предполагают, что вагончик могли поджечь. Фото: "Аст-54"

В Новосибирске сгорел вагончик с лыжным оборудованием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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