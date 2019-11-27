Появилось видео пожара в новосибирской психбольнице, из которой эвакуировали 500 человек
Пожарные сняли на видео корпус психиатрической больницы, в котором сегодня вечером произошел пожар. По словам сотрудников спецслужб, возгорание случилось в помещении, предназначенном для сушки вещей: остальные помещение огнем не повреждены.
— Это отделение № 20 психиатрической больницы № 3. На первом этаже в помещении для сушки личных вещей произошло возгорание: пламя повредило находившуюся там одежду. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — Основное задымление было в коридоре, другие помещения больницы огнем повреждены не были.
Пожарные также отметили, что в момент начала пожара пациенты находились в столовой и ужинали. После того, как сработала система пожарной сигнализации, руководство больницы приняло решение эвакуировать людей в соседний корпус.
Пожар в новосибирской психиатрической больнице.
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ИСТОЧНИК KP.RU