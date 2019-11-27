Появилось видео пожара в новосибирской психбольнице, из которой эвакуировали 500 человек

СЕГОДНЯ 17:16 2019-11-27T17:19:08+03:00

По словам сотрудников спецслужб, возгорание случилось в помещении, предназначенном для сушки вещей. Фото: ГУ МЧС по НСО

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Пожарные сняли на видео корпус психиатрической больницы, в котором сегодня вечером произошел пожар. По словам сотрудников спецслужб, возгорание случилось в помещении, предназначенном для сушки вещей: остальные помещение огнем не повреждены.

— Это отделение № 20 психиатрической больницы № 3. На первом этаже в помещении для сушки личных вещей произошло возгорание: пламя повредило находившуюся там одежду. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — Основное задымление было в коридоре, другие помещения больницы огнем повреждены не были.

Пожарные также отметили, что в момент начала пожара пациенты находились в столовой и ужинали. После того, как сработала система пожарной сигнализации, руководство больницы приняло решение эвакуировать людей в соседний корпус.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/746466" frameborder="0"></iframe> Пожар в новосибирской психиатрической больнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU