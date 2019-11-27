2019-11-27T17:19:08+03:00
Происшествия

Появилось видео пожара в новосибирской психбольнице, из которой эвакуировали 500 человек

Возгорание произошло в помещении для сушки белья
Алена КУЛЕШОВА
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По словам сотрудников спецслужб, возгорание случилось в помещении, предназначенном для сушки вещей. Фото: ГУ МЧС по НСОПо словам сотрудников спецслужб, возгорание случилось в помещении, предназначенном для сушки вещей. Фото: ГУ МЧС по НСО
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Пожарные сняли на видео корпус психиатрической больницы, в котором сегодня вечером произошел пожар. По словам сотрудников спецслужб, возгорание случилось в помещении, предназначенном для сушки вещей: остальные помещение огнем не повреждены.

— Это отделение № 20 психиатрической больницы № 3. На первом этаже в помещении для сушки личных вещей произошло возгорание: пламя повредило находившуюся там одежду. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — Основное задымление было в коридоре, другие помещения больницы огнем повреждены не были.

Пожарные также отметили, что в момент начала пожара пациенты находились в столовой и ужинали. После того, как сработала система пожарной сигнализации, руководство больницы приняло решение эвакуировать людей в соседний корпус.

Пожар в новосибирской психиатрической больнице.

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На месте происшествия работают пожарные расчеты (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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