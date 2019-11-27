В Новосибирске горит психиатрическая больница: из палат вывели около 500 человек
Вечером 27 ноября в Дзержинском районе Новосибирска произошел пожар.Возгорание случилось в Городской клинической психиатрической больнице №3.
— В больнице что-то загорелось в раздевалке, — пишет автор поста в паблике «АСТ-54» Вконтакте. — К месту происходящего приехало много пожарных машин, где-то около 12. И машины скорой помощи тоже стоят рядом. В настоящее время людей эвакуируют.
Пожарно-спасательные подразделения МЧС России были стянуты к месту происшествия по рангу номер три. Фото: ГУ МЧС
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что на данный момент из здания уже вывели более 500 человек.
— К нам поступило сообщение о возгорании в психиатрической больнице. Благодаря слаженным и грамотным действиям персонала медучреждения в соседний корпус оперативно эвакуировали 512 человек. По оперативной информации пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО. — Пожарно-спасательные подразделения МЧС России были стянуты к месту происшествия по рангу номер три. Пожар уже ликвидирован на площади 10 квадратных метров.
В соцсетях люди сообщают, что возгорание началось в раздевалке. Фото: ГУ МЧС
ИСТОЧНИК KP.RU