2019-11-27T15:39:16+03:00
Происшествия

В Новосибирске горит психиатрическая больница: из палат вывели около 500 человек

На месте происшествия работают пожарные расчеты
Алена КУЛЕШОВА
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В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что на данный момент из здания уже вывели более 500 человек.В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что на данный момент из здания уже вывели более 500 человек.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вечером 27 ноября в Дзержинском районе Новосибирска произошел пожар.Возгорание случилось в Городской клинической психиатрической больнице №3.

— В больнице что-то загорелось в раздевалке, — пишет автор поста в паблике «АСТ-54» Вконтакте. — К месту происходящего приехало много пожарных машин, где-то около 12. И машины скорой помощи тоже стоят рядом. В настоящее время людей эвакуируют.

Пожарно-спасательные подразделения МЧС России были стянуты к месту происшествия по рангу номер три. Фото: ГУ МЧС

Пожарно-спасательные подразделения МЧС России были стянуты к месту происшествия по рангу номер три. Фото: ГУ МЧС

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что на данный момент из здания уже вывели более 500 человек.

— К нам поступило сообщение о возгорании в психиатрической больнице. Благодаря слаженным и грамотным действиям персонала медучреждения в соседний корпус оперативно эвакуировали 512 человек. По оперативной информации пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО. — Пожарно-спасательные подразделения МЧС России были стянуты к месту происшествия по рангу номер три. Пожар уже ликвидирован на площади 10 квадратных метров.

В соцсетях люди сообщают, что возгорание началось в раздевалке. Фото: ГУ МЧС

В соцсетях люди сообщают, что возгорание началось в раздевалке. Фото: ГУ МЧС

ИСТОЧНИК KP.RU

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