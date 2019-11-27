В Новосибирске горит психиатрическая больница: из палат вывели около 500 человек

СЕГОДНЯ 15:07 2019-11-27T15:39:16+03:00

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что на данный момент из здания уже вывели более 500 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Вечером 27 ноября в Дзержинском районе Новосибирска произошел пожар.Возгорание случилось в Городской клинической психиатрической больнице №3.

— В больнице что-то загорелось в раздевалке, — пишет автор поста в паблике «АСТ-54» Вконтакте. — К месту происходящего приехало много пожарных машин, где-то около 12. И машины скорой помощи тоже стоят рядом. В настоящее время людей эвакуируют.

Пожарно-спасательные подразделения МЧС России были стянуты к месту происшествия по рангу номер три. Фото: ГУ МЧС

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что на данный момент из здания уже вывели более 500 человек.

— К нам поступило сообщение о возгорании в психиатрической больнице. Благодаря слаженным и грамотным действиям персонала медучреждения в соседний корпус оперативно эвакуировали 512 человек. По оперативной информации пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО. — Пожарно-спасательные подразделения МЧС России были стянуты к месту происшествия по рангу номер три. Пожар уже ликвидирован на площади 10 квадратных метров.

В соцсетях люди сообщают, что возгорание началось в раздевалке. Фото: ГУ МЧС

ИСТОЧНИК KP.RU