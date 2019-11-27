2019-11-27T12:11:27+03:00
Звезды

Фанаты Ольги Бузовой хотят попасть на ее концерт по билетам с отмененного шоу в Новосибирске

Среди девушек идут споры, смогут они это сделать или нет
Анна ПАШАГИНА
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Фанаты не смогут пройти на концерт по старым билетам.Фанаты не смогут пройти на концерт по старым билетам.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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11 декабря Ольга Бузова приедет с концертом в Новосибирск, и ее обманутые фанаты, которым так и не вернули деньги за билеты с прошлого сорванного концерта, хотят туда попасть.

Напомним, летом 2018 года концерт ведущей «Дома-2» не состоялся: тогда во всем обвинили чемпионат мира по футболу. И сейчас фанаты в своем чате обсуждают, получится ли все-таки послужать песни Бузовой вживую:

— Да, можно было бы узнать, пустят ли нас по нашим билетам! Если у кого-то будет информация, сообщите, пожалуйста, — искренне просят фанатки.

Большинство поклонниц уже не верят в положительный исход их истории:

— Вы серьезно? Вроде взрослые люди. Концерт должен был быть еще давным-давно. Вы все еще надеетесь, что вам вернут деньги или же вы сможете пройти когда-нибудь на ее концерт по этим билетам? Выкинули бы уже давно эти билеты и жили спокойно.

— Я тоже как и все здесь покупала билеты и не один, но сама понимаю, что теперь деньги не вернуть. Что вообще делать с этими билетами?

— По-любому нельзя пройти, там мест нет в ДКЖ и организаторы другие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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