2019-11-27T11:38:55+03:00
Общество

В Новосибирске посетители кальянной накурили настолько сильно, что переполошили всю округу

В заведении сработала пожарная сигнализация, после чего приехала охрана
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Охарана приехала после того, как сработала сигнализация. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.Охарана приехала после того, как сработала сигнализация. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.
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Сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ, отрабатывая тревожное событие, предложили открыть окна и проветрить помещение.

Сигнал от датчиков пожарной сигнализации из кальянной, расположенной на ул. М. Горького в Центральном районе Новосибирска, поступил в дежурную часть Агентства Безопасности ГВАРДИЯ 26 ноября в 22:30. На объект был направлен ближайший экипаж ГБР.

Прибывшие в 22:37 бойцы не увидели огня, но обнаружили внутри сильное задымление, которое было не характерно даже для кальянной. Клиенты за день так сильно накурили, что даже специально настроенные для такого рода заведений пожарные датчики перешли в тревожный режим.

Несмотря на подтвердившийся факт срабатывания пожарной сигнализации и большое количество дыма, тревогу бойцы ГБР квалифицировали как ложную и посоветовали сотрудникам кальянной открыть окна и проветрить помещение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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