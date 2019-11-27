Следователи ищут банду малолеток, избивающих школьников
В Новосибирске следователи проверят сообщение о том, что отмороженные подростки калечат школьников и выкладывают видео в соцсети. Напомним, об этом сообщили жители Калининского района. Они водят старшеклассников на учебу за ручку, так как боятся нападения. Видео с жуткими драками появилось в соцсетях. Ролик в интернете нашел один из пострадавших школьников.
— Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетним группой подростков на территории Калининского района города Новосибирска, — сообщили в СК по Новосибирской области.
По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.
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Жители Калининского района Новосибирска жалуются на банду малолеток. Дошло до того, что мама пострадавшего девятиклассника водит его за ручку в школу. (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU