Следователи ищут банду малолеток, избивающих школьников

СЕГОДНЯ 06:59 2019-11-27T07:06:31+03:00

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В Новосибирске следователи проверят сообщение о том, что отмороженные подростки калечат школьников и выкладывают видео в соцсети. Напомним, об этом сообщили жители Калининского района. Они водят старшеклассников на учебу за ручку, так как боятся нападения. Видео с жуткими драками появилось в соцсетях. Ролик в интернете нашел один из пострадавших школьников.

— Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетним группой подростков на территории Калининского района города Новосибирска, — сообщили в СК по Новосибирской области.

По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU