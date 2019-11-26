В мэрии Новосибирска прокомментировали повышение стоимости проезда на общественном транспорте

26 Нояб. 23:20 2019-11-26T23:20:51+03:00

С 8 декабря в Новосибирске будут установлены новые цены на проезд в общественном транспорте. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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С 8 декабря в Новосибирске будут установлены новые цены на проезд в общественном транспорте. Стоимость билета на электротранспорт, автобус и метро станет выше на несколько рублей. При этом, скидки по единой транспортной карте и «ЕТК-онлайн» сохранятся.

— В этих тарифах впервые учтена инвестиционная составляющая. То есть определенная часть средств, полученная муниципальными предприятиями от роста тарифов, будет направлена целевым образом на инвестиции и развитие, — объяснили рост цен в пресс-службе Мэрии города Новосибирска. — Рост цен на перевозки пассажиров МКП «Горэлектротранспорт» составит 2 рубля. Из этих средств инвестиционная составляющая — более половины. И потрачена она будет на капитальный ремонт трамвайных путей.

По словам начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Романа Дронова, в настоящее время уже были объявлены конкурсные процедуры и планируется подписание договора на поставку рельсошпальной решетки, которая будет уложена в трамвайные пути в следующем году и составит 2,5 километра

Проезд в новосибирском метро подорожает ан 3 рубля, из них 2 рубля — инвестиционная составляющая на приобретение нового подвижного состава. Эксплуатировать один вагон для метро можно 30 лет, по истечению этого срока вагонам необходим капитальный ремонт, который может продлить срок его службы до 15 лет. Вагоны, которые были получены метрополитеном при открытии метро в Новосибирске, свой ресурс практически выработали — теперь им требуется замена.

На рост тарифа по перевозке пассажиров в автобусах повлияло удорожание стоимости дизельного топлива, а также учет стоимости ремонтных работ.

Напомним, для МКП «Горэлектротранспорт» теперь установлен тариф в 23 рубля, на автобусные перевозки — 24 рубля, для МУП «Новосибирский метрополитен» — 25 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU