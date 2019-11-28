2019-11-28T08:14:18+03:00
Общество

Дала подзатыльник полицейскому: молодая мать устроила драку в свой день рождения, защищая приятеля

Она получила условный срок и штраф
Никита МАНЬКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Девушка вступилась за друга, которому заломили руку. Фото: соцсетиДевушка вступилась за друга, которому заломили руку. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Мать двух детей с Первомайки отметила свое 22-летие в полицейском участке. Девушка решила отпраздновать день рождения, и вечером компания из 12 друзей стала выпивать во дворе. Возмущенные соседи вызвали наряд полиции и пожаловались на шум.

Как уточнили корреспонденту КП-Новосибирск в прокуратуре, вызов во двор дома на улице Первомайская поступил 30 августа. Сотрудники полиции потребовали прекратить распивать спиртное , в ответ понеслись грубые замечание. Полицейские решили задержать одного из молодых людей, который стал буянить, и доставить в участок, но за друга вступилась именинница.

Девушка бросилась оскорблять людей в форме, а затем дала подзатыльник одному из стражей правопорядка, и вскоре оказалась в участке. Там возбудили уголовное дело об оскорблении полицейских и применение насилия, неопасного для жизни и здоровья.

Сибирячка признала вину, дело в Первомайском районном суде было рассмотрено в особом порядке. Молодая мать получила полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года, также ей нужно будет выплатить 15 тысяч рублей штрафа. Приговор в законную силу не вступил.

—Суд учел, что девушка имеет на иждивении двух малолетних детей. Пояснила, что хотела вступиться за своего знакомого, и алкоголь тут не причем. Не судима, на учетах не состоит - обычная девчонка с Первомайки, — прокомментировал помощник прокурора Первомайского района Павел Федченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Слишком мягкое наказание за подобное»: супругов с собакой, которые подрались с полицейским, признали виновными

Каждый из супругов получил по три года условно за скандальный конфликт с полицейским под Новый год. Суд обязал подсудимых выплатить пострадавшему полицейскому 950 тысяч рублей: за моральный вред и порчу форменной одежды. Причиной конфликта послужило замечание, что бойцовский пес гуляет без намордника.(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полицейские начали проверку после избиения девочки, униженной на чаепитии
«Вот это его размотало!»: в Новосибирске машина-ассенизатор разбилась об сосну
«Будто зубные щетки на глазах»: сибирячку затравили в соцсети за нарощенные ресницы
Снижают «по-черному»: обвал ставок по потребительским кредитам
«Ей пол мыли?»: покупатели возмутились замызганным футболкам на вешалках популярного спортмагазина
«Мило улыбался и выбирал корм»: новосибирец ограбил зоомагазин
«Это не страховой случай!»: новосибирец попал в ДТП со шкафом
Остались без лыж перед соревнованиями: новосибирских детей, чей спортинвентарь сгорел, поддержал «Княzь»
«Это уже перебор!»: бродячая собака вцепилась в ребенка возле школы
Задушил за то, что «пилила»: сибиряк убил жену из-за споров о работе
В Новосибирске пропала женщина в рыжей куртке и с бежевым рюкзаком
Решил наказать: сибиряк устроил драку с подрезавшим его водителем прямо на дороге
Появилось видео пожара в новосибирской психбольнице, из которой эвакуировали 500 человек
Ушла за хлебом и пропала: в Новосибирске ищут 78-летнюю пенсионерку в черном пальто
Пожарные вытащили из огня котенка, и он отблагодарил их: посмотрите, как изменилась его жизнь
В Новосибирске горит психиатрическая больница: из палат вывели около 500 человек
«Она теперь не может сидеть»: девочку, затравленную на чаепитии из-за несданных денег, избили
«Пытался повернуть?»: в Ленинском районе «Жигули» на «лысой» резине въехали в фонарный столб
Экс-начальника станции Новосибирск-главный будут судить за взятки на полмиллиона рублей
Фанаты Ольги Бузовой хотят попасть на ее концерт по билетам с отмененного шоу в Новосибирске
«Жесть! Грузовик сложился»: в жуткой аварии погиб водитель КАМАЗа
Секс на первом свидании: новосибирцы предпочитают знакомиться под одеялом
В Новосибирске посетители кальянной накурили настолько сильно, что переполошили всю округу
«Буду любить при любом раскладе»: прекращен сбор для погибшей сибирячки, которую спасали всей страной