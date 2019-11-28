Дала подзатыльник полицейскому: молодая мать устроила драку в свой день рождения, защищая приятеля

СЕГОДНЯ 08:05 2019-11-28T08:14:18+03:00

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Мать двух детей с Первомайки отметила свое 22-летие в полицейском участке. Девушка решила отпраздновать день рождения, и вечером компания из 12 друзей стала выпивать во дворе. Возмущенные соседи вызвали наряд полиции и пожаловались на шум.

Как уточнили корреспонденту КП-Новосибирск в прокуратуре, вызов во двор дома на улице Первомайская поступил 30 августа. Сотрудники полиции потребовали прекратить распивать спиртное , в ответ понеслись грубые замечание. Полицейские решили задержать одного из молодых людей, который стал буянить, и доставить в участок, но за друга вступилась именинница.

Девушка бросилась оскорблять людей в форме, а затем дала подзатыльник одному из стражей правопорядка, и вскоре оказалась в участке. Там возбудили уголовное дело об оскорблении полицейских и применение насилия, неопасного для жизни и здоровья.

Сибирячка признала вину, дело в Первомайском районном суде было рассмотрено в особом порядке. Молодая мать получила полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года, также ей нужно будет выплатить 15 тысяч рублей штрафа. Приговор в законную силу не вступил.

—Суд учел, что девушка имеет на иждивении двух малолетних детей. Пояснила, что хотела вступиться за своего знакомого, и алкоголь тут не причем. Не судима, на учетах не состоит - обычная девчонка с Первомайки, — прокомментировал помощник прокурора Первомайского района Павел Федченко.

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ИСТОЧНИК KP.RU