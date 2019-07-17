«Слишком мягкое наказание за подобное»: супругов с собакой, которые подрались с полицейским, признали виновными

СЕГОДНЯ 18:18 2019-07-17T18:18:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Ленинский районный суд вынес приговор супругам, которые сцепились с полицейским из-за своей собаки. Сегодня, 17 июля, Ларису Кулешову и Константина Плотникова признали виновными в совершении преступлений (публичное оскорбление представителя власти при исполнении и применение насилия в отношении представителя власти).

Супруги получили одинаковое наказание — лишение свободы на три года условно. Хотя испытательный срок у пары разный: женщине дали два года, мужчине — год и шесть месяцев.

В группе «АСТ-54» уточняется, что суд обязал подсудимых выплатить пострадавшему полицейскому 950 тысяч рублей: за моральный вред и порчу форменной одежды. Несмотря на то, что уже принято решение по этому делу, в сети продолжают спорить, кто же на самом деле жертва:

— Слишком мягкое наказание за подобное, — пишут сторонники мужчины при исполнении.

— Я все еще думаю, что виноват полицейский на видео тоже видно же, что он хватает граждан. Полицейский вел себя очень агрессивно, как можно видеть, — уверены вторые

— Ну и где защитники собаки? А собаку бы под усыпление надо, — находятся и те, кто обвиняет животное.

ИСТОЧНИК KP.RU