«Все для людей»: пожилой сибиряк присваивал чужие авто и продавал их по низкой цене

СЕГОДНЯ 14:33 2019-11-26T14:33:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске под суд попал 59-летний сибиряк, провернувший многомиллионную аферу с присвоенными авто. По версии следствия, уроженец Каргатского района лишил лизинговую компанию более 9,5 миллионов рублей — во столько оценили убытки от присвоенных 12 автомобилей.

Перекупщик работал сразу в нескольких районах по одной и той же схеме: заключал договоры лизинга и получал подержанные автомобили. В его руках оказались несколько Hyundai Solaris, Chevrolet Cruze, «ГАЗ-3303» и другие популярные марки, а также Land Cruiser Prado, Skoda Octavia и так далее — всего 12 авто. Присвоенные автомобили он перепродавал через свою компанию по более низкой цене.

По данным прокуратуры, это уже пятое уголовное дело о мошенничестве в отношении сибиряка И каждый раз обвиняемый заявлял о невиновности и обжаловал приговор, говорил суду ,что жил по принципу «Все для людей».

— Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся, дело рассматривается в особом порядке. По данному делу было изъято имущества на 2,5 миллиона рублей в счет возмещения ущерба, — прокомментировала «КП-Новосибирск» старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мама-перекуп: сибирячке грозит срок в тюрьме за продажу арестованной приставами «Импрезы»

Девушка накопила 400-тысячный долг, после ареста имущества машина была оставлена девушке на ответственное хранение. Тогда сибирячка решила продать автомобиль для уличных гонок своей маме.(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU