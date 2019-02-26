Мама-перекуп: сибирячке грозит срок в тюрьме за продажу арестованной приставами «Импрезы»

СЕГОДНЯ 05:19 2019-02-26T05:20:16+03:00

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Молодая сибирячка накопила 400-тысячный долг, за что ее Subaru Impreza была арестована и оставлена ей на ответственное хранение.

— В отдел судебных приставов по Кировскому району Новосибирска поступил исполнительный лист об аресте имущества должницы. Тогда судебные приставы арестовали принадлежащий девушке автомобиль Subaru Impreza 2006 года выпуска. После ареста машина была оставлена девушке на ответственное хранение, при этом сибирячка под роспись была предупреждена об уголовной ответственности в случае незаконных действий с арестованным автомобилем, — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

В конце 2018 года в отдел приставов поступил исполнительный документ о взыскании с девушки долга по договору займа. Сумма долга составила почти 400 тысяч рублей.

Судебный пристав вызвал девушку в отдел, чтобы забрать ранее арестованную машину для продажи в счет долга. Однако на приеме девушка сказала, что машины у нее больше нет. Она продала ее своей маме буквально через пару месяцев после ареста, — отметили в ведомстве.

— На девушку завели уголовное дело, теперь кроме оплаты долга, ей грозит еще и уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет, — отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU