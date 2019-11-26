«Третий день никуда не уходит»: новосибирский Хатико ждет своих хозяев на трассе

СЕГОДНЯ 11:12 2019-11-26T11:31:08+03:00

Пёс ждёт хозяина, несмотря на мороз в -20 градусов. Фото из сообщества "Подслушано в Искитиме"

Изменить размер текста: A A

Брошенный на трассе пес третьи сутки ждет хозяина под Искитимом: д дворняга сидит возле участка трассы в мороз, но не дается в руки незнакомцам. Оставленное животное ждет своих хозяев, и местные жители, впечатленные его верностью, пытаются помочь хвостатому. Сибиряки написали уже второй пост в сообществе «Подслушано в Искитиме» «ВКонтакте» в надежде найти хозяев или пристроить пса.

А еще местный парикмахер Алена с приятелем попытались поумать собаку: взяли еду, поводок и ошейник. Но пес решил не даваться в руки незнакомцам и предпочел держать дистанцию. И сразу же вернулся на свое место, когда люди сели в машину.

— Приехали еще два человека, мы загнали его с трассы в поле, мужчина пытался его догнать, но пес убежал за озеро! Мы ждали его, он мелькал на берегу, но не шел назад! В общем, нужно ловить собаку другими способами, нам нужна помощь людей!, — рассказала парикмахер Алена.

Девушка попросила очевидцев сообщить в группу, когда собака вернется на свое любимое место ожидания. Большинство подписчиков поддержали запись «лайками» и «репостами».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ей привезли будку с сеном, чтобы не замерзла»: на трассе потерявшаяся собака ждет своих хозяев

Рядом с городом Болотное живет местный хатико — еще с лета ему поставили будку, а он все выбегает к трассе в надежде увидеть хозяина. Собаку Асю готовы забрать в Юргу в фонд «4 лапы», но у волонтеров проблема с транспортом (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU