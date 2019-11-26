«Ей привезли будку с сеном, чтобы не замерзла»: на трассе потерявшаяся собака ждет своих хозяев

СЕГОДНЯ 03:03 2019-11-26T03:03:58+03:00

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Автомобилисты на трассе Р-255 между 106 и 107 километром рядом с городом Болотное часто видят, как к дороге выбегает собака. Сибиряки говорят, ощущение, будто она потерялась и ждет, что вот-вот приедут хозяева и заберут домой. По словам местных жителей, собака живет тут с лета. Люди прозвали ее — сибирский Хатико. Объявление с просьбой хозяев найтись сибиряки разослали во все местные паблики.

— Там находится небольшое оборудованное место для стоянки. Возможно, когда-то хозяева проезжали мимо, остановились, а собака убежала. Сейчас похолодало, и неравнодушные люди привезли для собаки будку с сеном. Возможно, этот пост прочитают те, кто оставил или потерял там своего друга или ваши знакомые. Очень хочется, чтобы такой верный пес, наконец, обрел своих хозяев, — пишут неравнодушные.

Сибирскому Хатико неравнодушные привезли будку с сеном, чтобы собака не замерзла. Фото: «Типичное Болотное»

Под постом откликнулась сибирячка, которая знает хозяев. Она утверждает, что животное от них уже убегало. Возможно, хозяева его сами увезли на трассу и бросили. Теперь два варианта: или собака вернется в приют, или найдется новый добросовестный хозяин.

— Зовут собаку Ася, она пугливая, ее брали из приюта к себе жители Юрги, она терялась уже, мы ее поймали и вернули им в апреле, а в начале октября я спросила у хозяйки, как собака, мне ответили, что сразу потерялась. Прошу на трассе не пытаться поймать, может под машину попасть. Ее готовы забрать в Юргу в фонд «4 лапы», откуда она взята была, но у всех проблема в транспорте, помогите кто-нибудь с машиной. Хотя не знаю, что лучше: там ей остаться или вернуться, где брали, а потом опять новые хозяева, и что дальше. В общем, кто готов помочь с авто, напишите в личку, обидно за собаку, если есть люди, готовые стать ей надежными хозяевами, напишите. На трассе ей не место, — написала Елена Нежевец в паблике «Типичное Болотное».

ИСТОЧНИК KP.RU