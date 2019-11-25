2019-11-25T19:47:35+03:00
Происшествия

«Ее заставляли отказаться от ребенка»: беременную сибирячку, попавшуюся на наркотиках, посадили на 5 лет

Однако адвокат девушки намерен обжаловать приговор
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске закончился суд по делу о беременной девушке, которую арестовали по подозрению в сбыте наркотиков.В Новосибирске закончился суд по делу о беременной девушке, которую арестовали по подозрению в сбыте наркотиков.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В Новосибирске закончился суд по делу о беременной девушке, которую арестовали по подозрению в сбыте наркотиков. Напомним, в СИЗО 17-летняя сибирячка оказалась в марте 2019 года.

Сегодня, 25 ноября, девушке огласили приговор: из запрошенных прокурором 8 лет заключения, она получила 5 лет 9 месяцев в колонии общего режима. Однако адвокат сибирячки все же намерен его обжаловать.

— Приговор достаточно мягкий при данных обстоятельствах, но я, тем не менее, намерен обжаловать его в апелляции и добиться применения 82 статьи УК РФ в соответствии с которой реальное наказание может быть отсрочено до достижения ребенком возраста 14 лет. Если она существует, почему ее не применяют? — пишет адвокат Владимир Волого на своей странице в Instagram. — На момент когда я приехал в отдел, девушка находилась там уже сутки и за это время ей не предоставили право воспользоваться телефоном, чтобы попросить помощи и сообщить свое местонахождение. Кроме того, в СИЗО ей настойчиво предлагали написать отказ от еще не родившегося ребенка. Доказательственной базы явно не хватает, свою вину девушка также не признает.

Адвокат сибирячки также уверен, что ее задержание было проведено с множественными нарушениями, в числе которых было и отсутствие необходимого протокола.

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Сейчас девушка находится в СИЗО на 34 недели беременности и должна родить примерно через месяц (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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