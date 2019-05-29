Надавили на девочку: 17-летнюю сибирячку заставили отказаться от ребенка в тюрьме

СЕГОДНЯ 06:53 2019-05-29T06:53:34+03:00

Сейчас девушка находится в СИЗО на 34 недели беременности и должна родить примерно через месяц

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17-летняя беременная девушка оказалась в СИЗО №1 два месяца назад — в марте 2019 года: суд арестовал ее за наркотики. Именно тогда ее, как уверяет адвокат юной мамы, ее и вынудили написать отказную.

— Из СИЗО ее маме позвонили и сообщили, что дочь отказалась от ребенка (после его рождения) и необходимо оформлять опекунство, а иначе его отправят в Дом малютки, то есть детдом. То есть они заранее, до рождения ребенка, получили от нее, оказывая давление и пользуясь ее стрессовым состоянием, отказ, — рассказал «КП» — Новосибирск» адвокат девушки Владимир Волого.

Адвокат уверяет: в течение этих трех месяцев девушке, не оказывали медицинскую помощь, даже не делали УЗИ. Хотя у девушки были кровотечение и боли в животе.

Помимо этого, есть и еще одна важная проблема:

— Мама не может на себя оформить опекунство, и его оформляет старшая сестра заключенной. Для этого они поехали вместе с мамой в опеку, где им дали перечень документов, необходимых для процедуры по лишению родительских прав дочери и усыновления сестрой. Сейчас они проходят комиссию. Также мама с сестрой подали в прокуратуру жалобу, что на девочку в СИЗО оказывали давление и заставили отказаться от ребенка опека и сотрудники ГУФСИН, — добавил адвокат.

Он отметил, что согласно статье 82 УК РФ, есть отсрочка отбывания наказания. Она предоставляется беременным женщинам и матерям, дети которых не достигли 14-летнего возраста.

— А статья, по которой она обвиняется, по наркотикам, она позволяет получить отсрочку и воспитывать ребенка на свободе, дома, если она не откажется от родительских прав. Сейчас я буду писать в спецпрокуратуру, в надзор за ГУФСИНом, чтобы они провели проверку по данному факту. У нас каждый имеет право на защиту, — поделился Владимир Волого.

По словам адвоката, в прокуратуру Дзержинского района уже подано заявление на органы опеки и на ГУФСИН. Пусть там с ними и разбираются.

ИСТОЧНИК KP.RU