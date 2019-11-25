Маму троих детей признали самой красивой «Леди в погонах»

СЕГОДНЯ 16:21 2019-11-25T16:46:59+03:00

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Почти два месяца читатели КП-Новосибирск выбирали самую обаятельную и привлекательную девушку в форме: именно столько длилось голосование за участниц конкурса «Леди в погонах» на сайте КП-Новосибирск.

Напомним, конкурс был приурочен ко дню матери, который отмечался 24 ноября. Мы благодарим всех наших конкурсанток, служащих в Росгвардии, прокуратуре, полиции, налоговой службе, на таможне. И, конечно, их группам поддержки, которые голосовали за девушек и писали им добрые слова в комментариях.

Татьяна - мама троих детей. Фото: личный архив.

По результатам голосования, победительницей нашего конкурса стала Татьяна Росликова. Она - сержант, проходит службу в в Управлении Росгвардии по Новосибирской области на должности кладовщика склада военно-технического имущества. А еще - она многодетная мама, которая вместе с мужем воспитывает троих детей: Семёна - 2004 г. р., Катюшу – 2007 г.р. и трёхлетнего Степана.

В ближайшее время Татьяна станет гостьей радио КП-Новосибирск, и мы обязательно опубликуем интервью с победительницей.

ИСТОЧНИК KP.RU