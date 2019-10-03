Фотоконкурс: Леди в погонах – 2019

24 ноября в России будет отмечаться замечательный женский праздник - День матери. К этой дате КП-Новосибирск приурочила один из самых красивых конкурсов - «Леди в погонах - 2019». Мы попросили сотрудниц правоохранительных органов и МЧС немного рассказать о себе, о своих семьях и детях. Спасибо нашим замечательным участницам - их рассказы - очень искренние, откровенные и душевные.

Все конкурсантки - не только красавицы, любимые дочки, мамы и жены, но и большие профессионалы своего дела. Так что их красота - считай, секретное оружие в борьбе с нарушителями.

А выбрать ту, которая удостоится звания «Леди в погонах-2019», поможете нам вы, уважаемые читатели. Голосуйте за понравившуюся участницу, а победительница и два призера получат к празднику — 24 ноября — призы от «Комсомольской правды»-Новосибирск».

Голосование продлится до 24 ноября 2019 года. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте nsk.kp.ru и в газете «Комсомольская правда».

ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА