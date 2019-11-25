Следователи проведут проверку после смерти школьника в новосибирском кафе
Следственный комитет по Новосибирской области проводит проверку по факту смерти школьника в одном из кафе в Железнодорожном районе. Напомним, ЧП случилось 24 ноября, 12-летний мальчик вместе со своим ровесником пришли в кафе. Спустя некоторое время, они отправились в туалет. Там один из подростков достал газовый баллончик и вдохнул из него воздух. После этого ему резко стало плохо, он потерял сознание и в себя больше не пришел.
— В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, — рассказали КП-Новосибирск в СУ СК по НСО. — Также проводится экспертиза, которая установит причину смерти подростка.
Известно, что мальчик проживал в Октябрьском районе и воспитывался в неблагополучной семье. Силовики предполагают, что он мог стать жертвой новой смертельной забавы, популярной у молодых людей. Она заключается в том, что подростки-токсикоманы вдыхают воздух из газовых китайских баллончиков, который вызывает кислородное голодание мозга и дает эффект схожий с наркотическим опьянением. У этого движения даже появилось собственное название — сниффинг.
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ИСТОЧНИК KP.RU