Курочка подвела: из-за подгоревшей еды к сибирякам приехала охрана

СЕГОДНЯ 13:42 2019-11-25T13:42:14+03:00

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Дважды за минувшие выходные дни группы быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ выезжали по фактам срабатывания пожарной сигнализации. К счастью, обе эти тревоги оказались ложными. А вот другие случаи, на которые выезжали гвардейцы, оказались весьма криминальными.

22.11.2019г. в Центральном районе в минимаркете, расположенном на ул. Серебренниковская, в 11:08 сработала пожарная сигнализация. Прибывшие по тревоге бойцы ГБР выяснили, что в печи, оставленной без присмотра, подгорела курица. Датчики пожарной сигнализации отреагировали на задымление от сгоревшего мяса.

23.11.2019г. аналогичный случай произошел в квартире на ул. Якушева в Октябрьском районе. Хозяин на кухне готовил мясо, капли жира попали на плиту и вызвали задымление. Чувствительные датчики пожарной сигнализации отреагировали сигналом тревоги. Прибывшие на вызов гвардейцы убедились, что возгорания в квартире нет, ситуация находится под контролем владельца квартиры.

22.11.2019г. в 18:03 молодой человек в магазине на пл. Маркса решил напиться пива бесхитростным, но противоправным способом. Он брал с витрины бутылки с хмельным напитком и тут же выпивал их. Сотрудники магазина вызвали группу быстрого реагирования, когда он опустошил две бутылки. Приехавшие на вызов бойцы ГБР предложили мужчине рассчитаться за товар, но получили отказ, а потому задержали его и передали сотрудникам полиции.

23.11.2019г. в 15:36 в супермаркете на ул. Немировича-Данченко мужчина пытался похитить сразу десяток палок колбасы. Он сложил их в рюкзак за спиной и, не оплачивая, прошел на выход. Был задержан бойцами группы быстрого реагирования и передан полицейским.

23.11.2019г. в 4 часа утра в ресторане на Красном проспекте произошла драка. Четверо нетрезвых мужчин сцепились друг с другом. Охранник Агентства Безопасности ГВАРДИЯ пресек драку и вывел нарушителей на улицу. Однако спустя 20 минут он был вынужден вызвать к ресторану группу быстрого реагирования и наряд полиции, так как пьяные хулиганы продолжили драться на улице, но уже с использованием резиновой дубинки. Гвардеец задержал одного из хулиганов и передал его правоохранителям.

ИСТОЧНИК KP.RU