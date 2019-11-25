2019-11-25T12:48:43+03:00
Общество

50 сибиряков застряли в аэропорту: в «Толмачево» задержали вылет неисправного «Суперджета» на 8 часов

Прокуратура проконтролировала напитки и еду для опоздавших в Якутию
Никита МАНЬКО
Поделиться:
Пассажиры ждут вылета несколько часов.Пассажиры ждут вылета несколько часов.Фото: Виктория МИНАЕВА
Изменить размер текста:

Более 50 пассажиров застряли в аэропорту «Толмачево»: они не смогли вовремя вылететь из Новосибирска в Нерюнгри. Причина тому - неисправный Superjet 100, из-за полоики которого вылет задержали на восемь часов.

Как стало известно корреспондентам КП-Новосибирск, самолёт должен был вылететь в аэропорт Нерюнгри после полудня

- Но авиакомпания перенесла отправку воздушного судна, - пояснили в пресс-службе Западно-Сибирской прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что пассажиров отправят рейсом в 20:12 этим же бортом. Там не стали раскрывать подробности технической неисправности, но заверили, что взяли на контроль соблюдение прав пассажиров рейса.

– На рейс зарегистрировано 57 пассажиров, все они обеспечены напитками, питанием. Причина отложенного вылета – техническая неисправность – рассказали в транспортной прокуратуре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Кошмар аэрофоба: «Боинг-737» трижды не смог взлететь в Новосибирске.

В начале ноября пилоты борт S7 безуспешно пытались поднять самолёт в воздух.Летчики дважды пытались повторить попытку, но потерпели фиаско.(подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Следователи проведут проверку после смерти школьника в новосибирском кафе
Курочка подвела: из-за подгоревшей еды к сибирякам приехала охрана
«Подожгли специально?»: в Новосибирске сгорел вагончик с лыжным оборудованием
Прохожие убегали от обломков: в Новосибирске здание рухнуло на тротуар
Новосибирцам предложили обсудить, нужны ли городу «умные остановки»
«Он успел закричать»: в туалете новосибирского кафе нашли мертвым 12-летнего мальчика
«Нуждается в присутствии близких»: застенчивая школьница в бежевом пуховике пропала в Новосибирске
«Надо же, какой невезучий»: сибиряка дважды за один день арестовали за патроны и марихуану
В Новосибирске школьница пыталась покончить с собой
«Позорище и только!»: сибирячку, выигравшую два миллиона рублей в «Мисс офис 2019», затравили в соцсетях
«Зверье! И все мимо едут!»: толпа избила новосибирца и бросила его на дороге
Изгоняющий шайтана: мигранта-экзорциста осудили мусульмане из-за того, что трогал Фатиму