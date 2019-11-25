50 сибиряков застряли в аэропорту: в «Толмачево» задержали вылет неисправного «Суперджета» на 8 часов

СЕГОДНЯ 12:48 2019-11-25T12:48:43+03:00

Прокуратура проконтролировала напитки и еду для опоздавших в Якутию

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Более 50 пассажиров застряли в аэропорту «Толмачево»: они не смогли вовремя вылететь из Новосибирска в Нерюнгри. Причина тому - неисправный Superjet 100, из-за полоики которого вылет задержали на восемь часов.

Как стало известно корреспондентам КП-Новосибирск, самолёт должен был вылететь в аэропорт Нерюнгри после полудня

- Но авиакомпания перенесла отправку воздушного судна, - пояснили в пресс-службе Западно-Сибирской прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что пассажиров отправят рейсом в 20:12 этим же бортом. Там не стали раскрывать подробности технической неисправности, но заверили, что взяли на контроль соблюдение прав пассажиров рейса.

– На рейс зарегистрировано 57 пассажиров, все они обеспечены напитками, питанием. Причина отложенного вылета – техническая неисправность – рассказали в транспортной прокуратуре.

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В начале ноября пилоты борт S7 безуспешно пытались поднять самолёт в воздух.Летчики дважды пытались повторить попытку, но потерпели фиаско.(подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU