Кошмар аэрофоба: «Боинг-737» трижды не смог взлететь в Новосибирске

СЕГОДНЯ 13:44 2019-11-08T13:44:52+03:00

В итоге борт пришлось заменить на другой, и пассажиры отправились в Краснодар

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То, что пришлось пережить в пятницу, 8 ноября, пассажирам рейса «Новосибирск-Краснодар» иначе, чем страшным сном аэрофоба, не назовешь. Их борт трижды не смог подняться в воздух.

Неполадки начались на самолёте рейса S7 5115 после посадки пассажиров: пилоты Боинга-737 безуспешно пытались начать взлёт, но что пошло не так. Летчики попытались повторить попытку еще дважды, но потерпели фиаско. После этого пассажиров попросили вернуться в стерильную зону аэропорта.

Согласно расписанию, рейс в Краснодар должен был вылететь в 11:25, однако фактически вылет состоялся в 13:09.

- В итоге авиакомпания вынуждена была заменить самолёт, а задержка рейса произошла по техническим причинам, - прокомментировали корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе аэропорта «Толмачёво».

ИСТОЧНИК KP.RU