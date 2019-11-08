Кошмар аэрофоба: «Боинг-737» трижды не смог взлететь в Новосибирске
То, что пришлось пережить в пятницу, 8 ноября, пассажирам рейса «Новосибирск-Краснодар» иначе, чем страшным сном аэрофоба, не назовешь. Их борт трижды не смог подняться в воздух.
Неполадки начались на самолёте рейса S7 5115 после посадки пассажиров: пилоты Боинга-737 безуспешно пытались начать взлёт, но что пошло не так. Летчики попытались повторить попытку еще дважды, но потерпели фиаско. После этого пассажиров попросили вернуться в стерильную зону аэропорта.
Согласно расписанию, рейс в Краснодар должен был вылететь в 11:25, однако фактически вылет состоялся в 13:09.
- В итоге авиакомпания вынуждена была заменить самолёт, а задержка рейса произошла по техническим причинам, - прокомментировали корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе аэропорта «Толмачёво».
ИСТОЧНИК KP.RU