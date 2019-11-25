Изгоняющий шайтана: мигранта-экзорциста осудили мусульмане из-за того, что трогал Фатиму

СЕГОДНЯ 09:12 2019-11-25T09:12:39+03:00

Экзорцист прикасается к одержимой в дырявой перчатке и совершает ошибку.Фото: кадр из ролика на youtube

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Глава мусульманского духовенства Новосибирской области Абдульхамид Шакирзянов разоблачил начинающего экзорциста из Таджикистана, который переехал в Сибирь. Имам рассказал КП-Новосибирск о традициях изгнания джиннов и шайтанов, а также поделился секретами мастерства.

Несколько дней назад Дилшодбек Махсудов выложил на YouTube ролики, где подробно показан обряд изгнания злого духа из девушки Фатимы. Судя по кадрам, все происходило в подсобке магазина. Участница обряда извивалась и кричала от чтения молитв, а затем вообще стала говорить не своим голосом.

— На видео показан процесс изгнания джиннов и шайтанов из человека, это часть ислама, которая присутствует в традиции с самого начала. Человек правильно читает, держит женщину за руки, но в середине видео заметно, что на правой рукавице есть дырка и кожа оголена. Это грубейшая ошибка, которая считается грехом — верующему мусульманину запрещено прикасаться к чужой женщине и даже ощущать ее тепло. В других видео подушечки пальцев оголены, и он держит девушку открыто. Если человек, проводящий обряд, допускает такое — он открывает джинну ворота, через которые тот способен перейти в самого «изгоняющего», — рассказал КП-Новосибирск Абдульхамид Шакирзянов.

Имам сообщил, что в молодости планировал посвятить себя изгнанию джиннов и шайтанов, но затем отошел от этой практики — она требует жесткого соблюдения канонов религии и аскетизма, полностью исключает мирские желания.

В Новосибирской области есть несколько практикующих подобные обряды специалистов — все они ведут строгий и аскетичный образ жизни даже для мусульман и не делают себе рекламу. Одержимых женщин во время обряда держат через специальный материал, который не дает почувствовать тепло человека, и тем самым навлечь на себя грех.

— Этот мужчина допускает грех или же обряд изгнания проводится над сестрой. Это дает мне повод говорить о том, что этот человек или некомпетентен, или пытается заработать на изгнании джиннов. Основное условие обряда — специалист не может брать оплату за свои услуги, это также становится слабым местом человека и открывает ворота для джиннов. Непонятно, зачем делать себе рекламу в интернете — опытных практикующих изгнание специалистов можно найти только через их близких знакомых в кругу мусульманской общины, — отметил Абдульхамид Шакирзянов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/745509" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске строитель из Таджикистана стал экзорцистом.

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ИСТОЧНИК KP.RU