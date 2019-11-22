2019-11-22T20:00:18+03:00
Общество

«Я приду, когда она спит»: в Новосибирске строитель из Таджикистана стал экзорцистом

Он изгоняет «шайтана» из людей и выкладывает ролики процесса на youtube
Никита МАНЬКО
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Фатима проходит обряд изгнания дьявола в подсобке. Фото: кадр из ролика на youtubeФатима проходит обряд изгнания дьявола в подсобке. Фото: кадр из ролика на youtube
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Молодая девушка Фатима из Таджикистана оказалась участницей обряда мусульманского экзорцизма в одной из подсобок Новосибирска. Процесс снял на ролик и выложил в интернет ее земляк Дилшодбек Махсудов. Сначала мужчина сел напротив девушки и начал читать молитвы, взяв ее за руки. Фатима сначала хрипит не своим голосом, а на других небольших видео начинает разговаривать с экзорцистом.

— Я хочу здесь жить. Я хочу здесь жить. Она боится вообще. Я приду, когда она намаз читает. Я приду, когда она спит. Я ради нее не сплю, мучаю много, — говорит Фатима не своим голосом.

«Дъявол» сначала ведет разговор на ломанном русском, потом переходит на таджикский. «Дух» говорит, что провоцирует боли в спине девушки, из-за чего у нее болит все тело.

Дилшодбек угрожает «шайтану», читает молитвы, изгоняя его из тела Фатимы. В итоге девушку тошнит.

Корреспондент «КП-Новосибирск» обратился в духовное управление мусульман Новосибирской области с просьбой прокомментировать традиции экзорцизма в Исламе и цели автора ролика, выложившего процесс на youtube.

В Новосибирске строитель из Таджикистана стал экзорцистом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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