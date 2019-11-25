Гвардия обеспечила безопасность во время вручения премии «Человек года»

СЕГОДНЯ 06:40 2019-11-25T06:40:19+03:00

Гвардейцы дежурили во время церемонии. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.

Сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ охраняли здание во время церемонии

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ обеспечили безопасность церемонии награждения победителей престижного конкурса «Человек года».Мероприятие прошло 21 ноября в Государственном концертном зале им. А.М. Каца.В нем приняли участие более пятисот человек, 19 стали лауреатами.

Конкурс «Человек года» учрежден изданием «Деловой квартал»и проводится при поддержке Правительства Новосибирской области ужев девятый раз.

Экспертным советом были определены лидеры отраслей в 17 различных номинациях. Победитель конкурса «Социально - ответственный бизнес» был выбран непосредственно в ходе мероприятия путем онлайн-голосования. Конкурсанта на звание "Человек года» традиционно выбирают организаторы премии. В этот раз им стал Генеральный директор компании "Вектор-БиАльгам" Леонид Никулин.

Агентство Безопасности ГВАРДИЯ поздравляет с высокой наградой всех участников и лауреатов конкурса!

ИСТОЧНИК KP.RU