2019-11-24T11:44:45+03:00
Общество

«Геи выходят каждую ночь и справляют нужду» – новосибирец пожаловался на ЛГБТ-клуб возле детского сада

В ЛГБТ-баре объяснили, что обязаны впускать всех и не могут контролировать гостей
Никита МАНЬКО
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ЛГБТ-активисты любят выходить на акции протеста. Но против них тоже есть кому протестовать.ЛГБТ-активисты любят выходить на акции протеста. Но против них тоже есть кому протестовать.Фото: Тимур ХАНОВ
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Житель Новосибирска Андрей пожаловался на нарушителей общественного порядка из гей-клуба. Автор разместил пост в сообществе «Типичный Новосибирск» «ВКонтакте», так как вызов полиции и другие жалобы не дали эффекта.

- Не знаю, куда уже обратиться. Под окнами открыли гей-клуб, тут же рядом детский кружок, куда ходит мой брат! И полицию вызывали, жаловались... Все куплено. Геи выходят каждую ночь, полное растление прямо под окнами в центре города! Открыто целуются прямо посреди улицы, в кустах справляют нужду, занимаются всякой дрянью голубой, выпивают на улице – и всем на всё наплевать! – высказался Андрей.

Молодой человек добавил, что речь идёт об ЛГБТ-клубе Elton, расположенном в бизнес-центре на проспекте Димитрова,1, рядом частный детский сад, музыкальная школа и детский центр развития. Администратор ЛГБТ-клуба подтвердил, что гости заведения могут отойти по нужде, но служба фейс-контроля в заведении не может их контролировать.

- Роспотребнадзор говорит мне, что я обязан пускать всех. Человек может зайти в булочную или в кофейню, отойти сто метров и пописать – как мы можем это контролировать? Гости бывают разные и по лицу невозможно определить, как будет вести себя в заведении человек, – прокомментировал КП-Новосибирск администратор ЛГБТ-клуба Elton.

Ранее на месте гей-клуба работал джаз-клуб Truba. На него жалоб от местных жителей не поступало, рассказал бывший владелец Truba Пётр Финов. Корреспондент КП-Новосибирск направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области по жалобам местных жителей на нарушение общественного порядка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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