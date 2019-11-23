Разозлили фанатов: группа «Крем Сода» перенесла концерт в Новосибирске в день выступления

СЕГОДНЯ 09:35 2019-11-23T09:35:56+03:00

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Концерт группы «Крем сода» должен был пройти в новосибирском клубе «Подземка» 22 ноября в 19 часов. Но в этот же день организаторы сообщили об отмене выступления. Музыканты и сами прислали небольшое видео своим фанатам, в котором объяснили — сложности возникли из-за отмены рейса авиакомпанией.

— Мы пять часов провели в аэропорту, ничего сделать не удалось, — говорят артисты.

Поклонникам такое отношение не понравилось.

— Могли бы на другой рейс билеты купить, — возмущены отношением группы к обязательствам сибиряки.

Принимающая сторона сказала поклонникам в соцсетях, что билеты выкидывать не нужно, по ним можно будет пройти на концерт в следующий раз. Когда он случится , будет известно после 25 ноября. В этот же вечер можно было пройти в клуб на концерт другой группы.

— Мы подходили к администратору нас развернули, не предложив пройти на другой концерт, — отвечают на предложение администраторов новосибирцы.

Добавим, что билеты на концерт группы «Крем сода» продавались по цене 1000 — 1500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU