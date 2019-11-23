2019-11-23T18:48:19+03:00
Происшествия

Коммунальная авария: в Новосибирске похолодало в 118 домах

Параметры тепла снижены из-за порыва на теплотрассе по улице Фасадной
Екатерина КОМЯКОВА
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Коммунальная авария на улице Фасадной. Фото: ГУ МЧС по НСОКоммунальная авария на улице Фасадной. Фото: ГУ МЧС по НСО
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В Новосибирске обнаружен дефект на теплотрассе по улице Фасадной. Специалисты Сибирской генерирующей компании занимаются восстановлением.

— Под снижение параметров тепла из-за аварии попали 118 многоквартирных домов, а также школа, три детских сада и дом милосердия, — сообщает управление МЧС по Новосибирской области со ссылкой на СГК.

Температура понизилась в домах на улицах Забалуева, Колхидской, Невельской, Филатова. Ориентировочно, параметры по подаче тепла должны вернуться в норму завтра к шести утра. Районная администрация следит за событиями.

На месте коммунальной аварии работают 44 специалиста, 13 спецавтомобилей. Специалисты МЧС также привлечены на место восстановительных работ.

Напомним, на этой неделе серьезная авария произошла в Северо-Чемском жилмассиве. Люди дольше суток находились в квартирах без отопления. КП-Новосибирск узнала, как выживали новосибирцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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