Прокуратура проведет проверку после гибели школьника в собственной квартире

СЕГОДНЯ 19:55 2019-11-22T19:55:28+03:00

Правоохранительные органы будут держать его на контроле

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Прокуратура Заельцовского района проведет проверку после гибели 13-летнего мальчика в Новосибирске Напомним, школьника обнаружили в собственной квартире. Мама увидела мальчика мертвым за обеденным столом. Спустя несколько часов по родительским чатам пошел шум, что мальчик умер от снюсов.

Следственный комитет назначил судебно-медицинскую экспертизу.

— Прокуратура оценит действия должностных лиц органов системы профилактики на предмет соблюдения семейного законодательства, об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — сообщают на сайте прокуратуры Новосибирской области.

Если правоохранительные органы обнаружат нарушения, то виновные понесут серьезное наказание.

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Следователи начали проверку, но просят не спешить с выводами (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU