Прокуратура проведет проверку после гибели школьника в собственной квартире
Прокуратура Заельцовского района проведет проверку после гибели 13-летнего мальчика в Новосибирске Напомним, школьника обнаружили в собственной квартире. Мама увидела мальчика мертвым за обеденным столом. Спустя несколько часов по родительским чатам пошел шум, что мальчик умер от снюсов.
Следственный комитет назначил судебно-медицинскую экспертизу.
— Прокуратура оценит действия должностных лиц органов системы профилактики на предмет соблюдения семейного законодательства, об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — сообщают на сайте прокуратуры Новосибирской области.
Если правоохранительные органы обнаружат нарушения, то виновные понесут серьезное наказание.
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ИСТОЧНИК KP.RU