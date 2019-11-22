2019-11-22T19:55:28+03:00
Общество

Прокуратура проведет проверку после гибели школьника в собственной квартире

Правоохранительные органы будут держать его на контроле
Анна ПАШАГИНА
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Прокуратура начала собственную проверку.Прокуратура начала собственную проверку.
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Прокуратура Заельцовского района проведет проверку после гибели 13-летнего мальчика в Новосибирске Напомним, школьника обнаружили в собственной квартире. Мама увидела мальчика мертвым за обеденным столом. Спустя несколько часов по родительским чатам пошел шум, что мальчик умер от снюсов.

Следственный комитет назначил судебно-медицинскую экспертизу.

— Прокуратура оценит действия должностных лиц органов системы профилактики на предмет соблюдения семейного законодательства, об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — сообщают на сайте прокуратуры Новосибирской области.

Если правоохранительные органы обнаружат нарушения, то виновные понесут серьезное наказание.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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