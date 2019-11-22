2019-11-22T13:57:35+03:00
Общество

Альфонс уговорил сибирячку взять кредит, а потом сбежал и слил ее откровенные фото в соцсети

Теперь девушка должна банку 65 тысяч рублей
Татьяна СОЛОВОВА
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Отношениям пары пришел конец.Отношениям пары пришел конец.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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О том, как обошелся с ней альфонс, сибирячка решила рассказать в соцсетях. Свою историю девушка без прикрас описала в группе «Сплетни Новосибирска».

- Я - одинокая дура. Влюбилась в парня, жили с ним вместе на съемной квартире год. Он все искал работу и случайные заработки. Я в него верила и поддерживала. Потом оказалось, что он мне изменял. Но до этого я успела взять кредит в 65 тысяч на своё имя для него. Теперь сижу с кредитом и без мужика, - честно написала жертва альфонса. - Бросил меня сразу же после того, как деньги ему дала, номер телефона сменил. А в соцсетях его нет

Сделал альфонс и еще одну гадость: слил откровенные фото, которые сибирячка ему присылала, в общий чат в Whats App с друзьями девушки.

- Скинул он их после нашей ссоры, когда я выбивала из него деньги. Потом уже сменил номер, и не знаю, где он сейчас - признается девушка. - Меня предали и кинули. В людей нет веры. Чувствую себя раздавленной. Ничего, справлюсь.

Сейчас девушка решила съезжать со съемной квартиры, где жила вместе с альфонсом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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