2019-11-21T18:05:23+03:00
Общество

Его узнали в Барнауле: новосибирский альфонс оказался вором и мошенником

Молодой человек вырос в богатой семье, а попался на краже золота
Никита МАНЬКО
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Мажорик сильно похудел. Фото: личный архив.Мажорик сильно похудел. Фото: личный архив.
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Все новые подробности всплывают в истории новосибирского альфонса Мажорика. Напомним, 160-килограмовый парень похудел и стал мстить девушкам - кидать влюбленных него сибирячек на деньги. Как оказалось, Мажорик - никто иной, как ранее судимый за кражи и мошенничество Ярослав З. В распоряжении редакции «КП-Новосибирск» оказались приговоры районных судов краевой столицы за имущественные преступления.

Выяснилось, что в жертвы себе альфонс подбирал девушек с ипотекой, обещал им билеты на Бали или на Гоа по выгодной цене – а затем исчезал с деньгами, обещая их вернуть. Другим обещал помочь «купить права» или сдать экзамен по вождению за взятку. Но больше всего «Ярика-мажорика» привлекали золотые украшения, которые он брал у потерпевших.

В июле 2016 года Ярослав уже был осуждён за мошенничество и хищения на общую сумму более 120 тысяч рублей и получил условный срок. Почти через год, несмотря на непогашенную судимость, он вновь решил совершить преступление – обокрасть квартиру, которую раньше снимал и оставил себе дубликат ключей.

Когда новых арендаторов не было дома, он проник в жилище и забрал небольшие золотые украшения весом от 4 до 10 грамм: цепь, печатку, серьги, различные кольца с камнями на общую сумму в несколько десятков тысяч рублей. В мае 2017 года Ленинский районный суд Барнаула признал Ярослава Закатова виновным в краже с проникновением в жилище и назначил два года лишения свободы в колонии общего режима.

И вот Мажорик нашел новую жертву в Новосибирске.

- Господин Закатов забыл рассказать потерпевшей, сколько раз и за что был судим. Он профессиональный аферист, и потерпевшая может пожаловаться в прокуратуру на отказ в возбуждении уголовного дела. Он совершает рецидив, и женщина имеет право ничего не доказывать. Он уехал в Новосибирск, потому что здесь, в Барнауле уже не получится, - рассказал КП-Новосибирск алтайский юрист Михаил Жуков.

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Теперь он - альфонс по кличке Мажорик, кидающий влюбленных женщин на деньги, его жертвы живут по всей Сибири (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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