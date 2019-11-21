В школе прокомментировали историю про двух отравившихся снюсами подростков
В Новосибирске, в карьере Мочище умер семиклассник. Пока следователи не могут назвать причину смерти, для этого необходимо провести экспертизу. В родительских чатах гуляет сообщение о том, что мальчик наелся снюсов — «никотиновых таблеток» — из-за чего умер. Также в сообщениях идет речь о втором парнишке, которого вроде как успели откачать.
В школе опровергают эти сообщения.
— У мальчика никаких снюсов не нашли. Ребенок просто пришел домой, поел и умер. Может у него проблемы с сердцем были? Никто же этого пока не знает. Второго ребенка, которого вроде как успели спасти, вообще не было. У нас нет такой информации, — заявили в администрации школы.
Погибший ребенок, по словам учителей, не стоял на учете в ПДН, семья характеризуется положительно.
Также информацию об отсутствии второго пострадавшего опровергли другие источники «КП-Новосибирск».
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ИСТОЧНИК KP.RU