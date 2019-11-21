В школе прокомментировали историю про двух отравившихся снюсами подростков

СЕГОДНЯ 13:00 2019-11-21T13:00:24+03:00

В школе говорят, что снюсы ни при чем. Фото: Олег УКЛАДОВ

Учителя опровергают то, что ребенок употреблял «никотиновые таблетки», а также то, что был второй мальчик, которого успели откачать

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В Новосибирске, в карьере Мочище умер семиклассник. Пока следователи не могут назвать причину смерти, для этого необходимо провести экспертизу. В родительских чатах гуляет сообщение о том, что мальчик наелся снюсов — «никотиновых таблеток» — из-за чего умер. Также в сообщениях идет речь о втором парнишке, которого вроде как успели откачать.

В школе опровергают эти сообщения.

— У мальчика никаких снюсов не нашли. Ребенок просто пришел домой, поел и умер. Может у него проблемы с сердцем были? Никто же этого пока не знает. Второго ребенка, которого вроде как успели спасти, вообще не было. У нас нет такой информации, — заявили в администрации школы.

Погибший ребенок, по словам учителей, не стоял на учете в ПДН, семья характеризуется положительно.

Также информацию об отсутствии второго пострадавшего опровергли другие источники «КП-Новосибирск».

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Следователи начали проверку, но просят не спешить с выводами (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU