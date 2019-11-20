«Убери руки, тварь!»: пермский вахтовик устроил дебош в аэропорту «Толмачево»
Мужчина в новосибирском «Толмачево» ждал свой самолет. Но улететь ему все-таки не удалось. Он перебрал с крепкими напитками, начал материться и махать руками. Полицейские, патрулировавшие аэровокзал, заметили активного пассажира и задержали его. Но это еще больше разозлило его. Врачи диагностировали у него среднюю степень опьянения.
-Убери руки, тварь! — кричал мужчина на весь аэропорт.
Известно, что агрессивному пассажиру 29 лет, он из Пермского края. Летать ему приходится часто, так как мужчина — вахтовик.
— Установлено, что житель Пермского края, ранее уже привлекался к ответственности за применение насилия к представителю власти. Тогда он с работы возвращался домой из Иркутской области, — сообщают в УТ МВД России по СФО.
Обской городской суд признал задержанного виновным. Его оштрафовали. Кроме того, Западно-Сибирским Следственным управлением на транспорте в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за оскорбление полицейского.
Пермский вахтовик устроил дебош в аэропорту «Толмачево».
ИСТОЧНИК KP.RU