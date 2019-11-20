Животные способны помочь себе сами: священник высказался по поводу зоозащиты
Протоиерей убежден, что проблемы людей важнее и что людям поддержка требуется больше, нежели животным. Человек не всегда виноват в том, что оказался в сложной ситуации. В чем виноваты, к примеру, брошенные дети? Или человек, которого бандиты в 1990-х годах лишили квартиры? Или тот, кого бросили дети, и он вынужден жить в доме для престарелых? Животные приспособлены жить самостоятельно. Они всегда найдут себе пропитание. Жизнь человека более ценна, чем жизнь животного.
Священник высказался по поводу зоозащиты.
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Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018 - 2019».
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