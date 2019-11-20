2019-11-20T08:47:11+03:00
Общество

Животные способны помочь себе сами: священник высказался по поводу зоозащиты

Новосибирский протоиерей Андрей Ромашко поделился своим мнением насчет зоозащиты.
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: freepik.comФото: freepik.com
Изменить размер текста:

Протоиерей убежден, что проблемы людей важнее и что людям поддержка требуется больше, нежели животным. Человек не всегда виноват в том, что оказался в сложной ситуации. В чем виноваты, к примеру, брошенные дети? Или человек, которого бандиты в 1990-х годах лишили квартиры? Или тот, кого бросили дети, и он вынужден жить в доме для престарелых? Животные приспособлены жить самостоятельно. Они всегда найдут себе пропитание. Жизнь человека более ценна, чем жизнь животного.

Священник высказался по поводу зоозащиты.

Если у вас есть вопросы к батюшке, присылайте их нам на почту: kp.nsk@phkp.ru, обязательно делайте пометку «Батюшка отвечает».

Все видео ищите по хештегу #батюшкаОтвечаетНСК

Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018 - 2019».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пассажиры только начали садиться: в Новосибирске маршрутка врезалась в автобус на остановке
Такую дыру вы еще не видели: сибирячка показала эротичный космос
«Специально к пацанам»: экс-солист «Бутырки» приехал поддержать заключенных новосибирской колонии
«Отмороженный камикадзе»: сибиряк проехался по городу на велосипеде в минус 30
«Вот кто батончики толкает»: мышка из автомата рассмешила соцсети
«Просто красный — это оттенок зеленого»: две иномарки столкнулись на перекрестке в центре Новосибирска
Манул в шоке: в зоопарке показали реакцию животных на -30
«Холодные ночи не оставили шансов»: поиски пропавшего сибиряка завершились трагедией
Двоих новосибирцев разыскивают за мошенничество на четверть миллиарда рублей
«Убери руки, тварь!»: пермский вахтовик устроил дебош в аэропорту «Толмачево»
В Новосибирске водитель иномарки умер после того, как сбил пенсионерку
Новосибирские коммунальщики устранили аварию в Кировском районе
«Пассажиры живы?»: в Дзержинском районе маршрутка попала в ДТП
За окном — минус 26: в Кировском районе жители 43 домов остались без отопления
Новосибирская прокуратура начала проверку после падения мальчика в яму
«Бездушная тварь!»: многодетная мама, выбравшая дорогого щенка вместо приютского, взбесила соцсети
В Новосибирске иномарка пролетела через 3 полосы и врезалась в дрифтера
Голые фото новосибирской школьницы выложили в соцсетях
«Он совершит самооговор, возьмет на себя вину»: адвокат предсказывает поворот в резонансном деле о побоях в школе
«Аж мурашки по коже»: в лофт-парке «Подземка» показали фигуры умирающих людей
В Новосибирске засыпали яму, в которую едва не провалился ребенок
«Прошла с ребенком через сломанную калитку — заплати 10 тысяч»: сибирячка вышла с пикетом к суду
Общественная палата провела благотворительный конкурс «Во благо»
Джинсы колом: в Новосибирске начала резко падать температура
Приехало шесть пожарных машин: новосибирский студент устроил пожар, чтобы выйти из общежития
Заболеваемость растет: 119 инфарктов мозга на каждые 100 тысяч новосибирцев
В день рождения Даля устроят ежегодный праздник словаря
«Чуть белку не разорвали»: сибиряков возмутили собачники, которые выгуливают псов без намордников