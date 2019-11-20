Животные способны помочь себе сами: священник высказался по поводу зоозащиты

СЕГОДНЯ 08:47 2019-11-20T08:47:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Протоиерей убежден, что проблемы людей важнее и что людям поддержка требуется больше, нежели животным. Человек не всегда виноват в том, что оказался в сложной ситуации. В чем виноваты, к примеру, брошенные дети? Или человек, которого бандиты в 1990-х годах лишили квартиры? Или тот, кого бросили дети, и он вынужден жить в доме для престарелых? Животные приспособлены жить самостоятельно. Они всегда найдут себе пропитание. Жизнь человека более ценна, чем жизнь животного.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/744867" frameborder="0"></iframe> Священник высказался по поводу зоозащиты.

Если у вас есть вопросы к батюшке, присылайте их нам на почту: kp.nsk@phkp.ru, обязательно делайте пометку «Батюшка отвечает».

Все видео ищите по хештегу #батюшкаОтвечаетНСК

Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018 - 2019».

ИСТОЧНИК KP.RU