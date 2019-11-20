2019-11-20T06:21:34+03:00
Общество

Новосибирская прокуратура начала проверку после падения мальчика в яму

Правоохранители оценят, как работали коммунальщики
Ульяна ДЖАНКОВА
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Малыш едва не упал в заброшенный погреб. Фото: Яндекс.РайоныМалыш едва не упал в заброшенный погреб. Фото: Яндекс.Районы
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В Новосибирске прокуратура начала проверку, которая позволит установить, кто виноват в том, что двухлетний ребенок упал в глубокую яму в Советском районе города, от травм его спас комбинезон, который зацепился за край ямы. Поводом для расследования стали статьи в СМИ.

— Прокуратура оценит действия должностных лиц и организаций, ответственных за состояние инженерных сооружений и в сфере жилищно-коммунального обслуживания, эксплуатации колодцев. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщили в ведомстве.

Напомним, ЧП случилось недалеко от дома на Приморской, 24. Там в яму едва не упал ребенок. По данным издания «Навигатор» его спас комбинезон, который зацепился снаружи. Некоторые жители пеняли на коммунальщиков, которые якобы не уследили за открытым колодцем. Оказалось же, что малыш едва не упал в заброшенный погреб. 19 ноября силами ДЭУ яму засыпали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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