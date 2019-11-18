«Это безобразие»: ребенок провалился в яму в Советском районе
О ЧП, которое произошло сегодня с маленьким ребенком, очевидцы рассказали на сайте «Яндекс. Районы».
— Сегодня, подходя к дому 24 по улице Приморской, стали очевидцами того, как мама вытаскивал из ямы своего ребенка, возрастом около 2 лет, — пишет сибирячка у себя в посте.
К счастью, ребенок зацепился одеждой за край ямы и серьезных травм не получил. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы этого не произошло.
На фотографиях, прикрепленных к посту видно, что яма, в которую чудом не провалился ребенок, ни чем не огорожена. Сибиряки в комментариях тоже возмущаются произошедшим:
— То, что яма открытая, — это безобразие. Надеюсь, что вы предприняли меры.
— Милицию вызывайте, делайте заявление о преступлении. Номер статьи можете в поисковике посмотреть. Халатность или подготовка к убийству или что еще?
— Нужно было сразу в службу спасения звонить.
ИСТОЧНИК KP.RU