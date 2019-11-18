2019-11-18T12:41:54+03:00
Происшествия

«Это безобразие»: ребенок провалился в яму в Советском районе

К счастью, никто не пострадал
Анна ПАШАГИНА
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Ребенок зацепился одеждой за ветки, поэтому удалось избежать падения. Фото: Яндекс. Районы».Ребенок зацепился одеждой за ветки, поэтому удалось избежать падения. Фото: Яндекс. Районы».
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О ЧП, которое произошло сегодня с маленьким ребенком, очевидцы рассказали на сайте «Яндекс. Районы».

— Сегодня, подходя к дому 24 по улице Приморской, стали очевидцами того, как мама вытаскивал из ямы своего ребенка, возрастом около 2 лет, — пишет сибирячка у себя в посте.

К счастью, ребенок зацепился одеждой за край ямы и серьезных травм не получил. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы этого не произошло.

На фотографиях, прикрепленных к посту видно, что яма, в которую чудом не провалился ребенок, ни чем не огорожена. Сибиряки в комментариях тоже возмущаются произошедшим:

— То, что яма открытая, — это безобразие. Надеюсь, что вы предприняли меры.

— Милицию вызывайте, делайте заявление о преступлении. Номер статьи можете в поисковике посмотреть. Халатность или подготовка к убийству или что еще?

— Нужно было сразу в службу спасения звонить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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