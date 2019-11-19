2019-11-19T17:09:50+03:00
Происшествия

В Новосибирске засыпали яму, в которую едва не провалился ребенок

В одном только Советском районе коммунальщики обезопасили более 2,5 тысяч подобных «ловушек»
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Поделиться:
Яму теперь засыпали. Фото: navigato.ruЯму теперь засыпали. Фото: navigato.ru
Изменить размер текста:

В микрорайоне ОбьГЭС коммунальщики засыпали яму, в которую чуть не провалился ребенок. Прежде, чем «ловушку» ликвидировали, среди жителей успели разойтись слухи о зияющем колодце.

ЧП случилось недалеко от дома на Приморской, 24. Там в яму едва не упал ребенок. По данным издания «Навигатор» его спас комбинезон, который зацепился снаружи. Некоторые жители пеняли на коммунальщиков, которые якобы не уследили за открытым колодцем. Оказалось же, что малец едва не упал в заброшенный погреб.

– По некоторым фотографиям, выложенным в сети Интернет, можно предположить, что в яме видны две трубы. На самом деле это два ствола дерева, лежащие параллельно друг другу. 19 ноября силами ДЭУ яму засыпали, - пояснила замначальника отдела благоустройства, озеленения, транспорта и районной административно-технической инспекции Советского района Олеся Фомина.

Всего в этом году подобных пустующих погребов в районе засыпано более 2,5 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Голые фото новосибирской школьницы выложили в соцсетях
«Он совершит самооговор, возьмет на себя вину»: адвокат предсказывает поворот в резонансном деле о побоях в школе
«Аж мурашки по коже»: в лофт-парке «Подземка» показали фигуры умирающих людей
«Прошла с ребенком через сломанную калитку — заплати 10 тысяч»: сибирячка вышла с пикетом к суду
Общественная палата провела благотворительный конкурс «Во благо»
Джинсы колом: в Новосибирске начала резко падать температура
Приехало шесть пожарных машин: новосибирский студент устроил пожар, чтобы выйти из общежития
Заболеваемость растет: 119 инфарктов мозга на каждые 100 тысяч новосибирцев
В день рождения Даля устроят ежегодный праздник словаря
«Чуть белку не разорвали»: сибиряков возмутили собачники, которые выгуливают псов без намордников