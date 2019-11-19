В Новосибирске засыпали яму, в которую едва не провалился ребенок

СЕГОДНЯ 16:54 2019-11-19T17:09:50+03:00

В одном только Советском районе коммунальщики обезопасили более 2,5 тысяч подобных «ловушек»

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В микрорайоне ОбьГЭС коммунальщики засыпали яму, в которую чуть не провалился ребенок. Прежде, чем «ловушку» ликвидировали, среди жителей успели разойтись слухи о зияющем колодце.

ЧП случилось недалеко от дома на Приморской, 24. Там в яму едва не упал ребенок. По данным издания «Навигатор» его спас комбинезон, который зацепился снаружи. Некоторые жители пеняли на коммунальщиков, которые якобы не уследили за открытым колодцем. Оказалось же, что малец едва не упал в заброшенный погреб.

– По некоторым фотографиям, выложенным в сети Интернет, можно предположить, что в яме видны две трубы. На самом деле это два ствола дерева, лежащие параллельно друг другу. 19 ноября силами ДЭУ яму засыпали, - пояснила замначальника отдела благоустройства, озеленения, транспорта и районной административно-технической инспекции Советского района Олеся Фомина.

Всего в этом году подобных пустующих погребов в районе засыпано более 2,5 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU