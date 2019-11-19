Общественная палата провела благотворительный конкурс «Во благо»

СЕГОДНЯ 15:34 2019-11-19T15:50:05+03:00

В регионе впервые прошел благотворительный конкурс «Во благо» на Премию Общественной палаты Новосибирской области за вклад в сфере благотворительности и добровольчества.

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Премия присуждалась в номинациях «Благотворитель года», «Лидер корпоративной благотворительности», «Лидер общественного мнения», «Социальное СМИ года», «Менеджер благотворительности», «Корпоративное добровольчество», «Лучший благотворительный проект», «За вклад в развитие благотворительности и добровольчества», «За системную благотворительность», «Лидер фандрайзинга».

Участие в конкурсе на премию приняли представители социально-ориентированных некоммерческих организаций и благотворительных фондов, большой интерес к премии проявило бизнес-сообщество, также участвовали частные благотворители и волонтёры. География участников охватила практически все районы Новосибирской области.

Несмотря на то, что конкурс дебютировал, он откликнулся в сердцах многих. Теперь, региональная Общественная палата будет реализовать конкурс традиционно каждый год.

— Очень приятно что обращают внимание на благотворительные организации. На торжественной церемонии награждения, нам рекомендовали чтобы мы не скромничали и заявляли о себе, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск победитель конкурса в номинации «за вклад в развитие благотворительности и добровольчества» директор ООО «СК Армада» Павел Кива.

На торжественной церемонии награждения присутствовали Губернатор Новосибирской области - Андрей Травников, мэр Новосибирска - Анатолий Локоть. Конкурсную комиссию возглавила председатель Общественной палаты Новосибирской области - Галина Гриднева.

ИСТОЧНИК KP.RU