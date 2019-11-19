2019-11-19T15:50:05+03:00
Общество

Общественная палата провела благотворительный конкурс «Во благо»

В регионе впервые прошел благотворительный конкурс «Во благо» на Премию Общественной палаты Новосибирской области за вклад в сфере благотворительности и добровольчества.
Ксения ПОЛТОРАНИНА
Поделиться:
Общественная палата Новосибирской области впервые провела благотворительный конкурс "Во благо".Общественная палата Новосибирской области впервые провела благотворительный конкурс "Во благо".Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА
Изменить размер текста:

Премия присуждалась в номинациях «Благотворитель года», «Лидер корпоративной благотворительности», «Лидер общественного мнения», «Социальное СМИ года», «Менеджер благотворительности», «Корпоративное добровольчество», «Лучший благотворительный проект», «За вклад в развитие благотворительности и добровольчества», «За системную благотворительность», «Лидер фандрайзинга».

Участие в конкурсе на премию приняли представители социально-ориентированных некоммерческих организаций и благотворительных фондов, большой интерес к премии проявило бизнес-сообщество, также участвовали частные благотворители и волонтёры. География участников охватила практически все районы Новосибирской области.

Несмотря на то, что конкурс дебютировал, он откликнулся в сердцах многих. Теперь, региональная Общественная палата будет реализовать конкурс традиционно каждый год.

— Очень приятно что обращают внимание на благотворительные организации. На торжественной церемонии награждения, нам рекомендовали чтобы мы не скромничали и заявляли о себе, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск победитель конкурса в номинации «за вклад в развитие благотворительности и добровольчества» директор ООО «СК Армада» Павел Кива.

На торжественной церемонии награждения присутствовали Губернатор Новосибирской области - Андрей Травников, мэр Новосибирска - Анатолий Локоть. Конкурсную комиссию возглавила председатель Общественной палаты Новосибирской области - Галина Гриднева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Голые фото новосибирской школьницы выложили в соцсетях
«Он совершит самооговор, возьмет на себя вину»: адвокат предсказывает поворот в резонансном деле о побоях в школе
«Аж мурашки по коже»: в лофт-парке «Подземка» показали фигуры умирающих людей
В Новосибирске засыпали яму, в которую едва не провалился ребенок
«Прошла с ребенком через сломанную калитку — заплати 10 тысяч»: сибирячка вышла с пикетом к суду
Джинсы колом: в Новосибирске начала резко падать температура
Приехало шесть пожарных машин: новосибирский студент устроил пожар, чтобы выйти из общежития
Заболеваемость растет: 119 инфарктов мозга на каждые 100 тысяч новосибирцев
В день рождения Даля устроят ежегодный праздник словаря
«Чуть белку не разорвали»: сибиряков возмутили собачники, которые выгуливают псов без намордников