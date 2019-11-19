Хотел погреться и уснул: уборщица вызвала охрану, чтобы выгнать чужака из подъезда

СЕГОДНЯ 10:31 2019-11-19T10:31:21+03:00

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С наступлением холодов фиксируется рост обращений от клиентов, которые пользуются услугой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ «Безопасный двор».

Уже несколько лет клиентом Агентства по данной услуге является многоэтажный жилой дом, расположенный на Горском микрорайоне. Любой жилец высотки или работник управляющей компании в случае нарушения правопорядка в доме или во дворе может обратиться в дежурную часть ГВАРДИИ и оперативно получить помощь.

Вчера вечером этой возможностью воспользовалась уборщица первого подъезда. Женщина сообщила, что на лестничной площадке 6-ого этажа спит мужчина. Он мешает ей проводить уборку, но будить его она боится.

Буквально через несколько минут по указанному адресу был экипаж группы быстрого реагирования. Бойцы ГБР разбудили и вывели на улицу забредшего чужака.

Минувшим днем в Ленинском районе Новосибирска гвардейцы выпроваживали нетрезвых посетителей, зашедших погреться и поспать, ещё из цветочного салона и кафетерия.

Услуга «Безопасный двор» весьма популярна в Новосибирске. Она эффективно решает проблему с шумом в квартирах жильцов во внеурочное время, пребыванием в подъездах наркоманов или бомжей, других нарушений общественного порядка, с которыми не очень хотят разбираться сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU