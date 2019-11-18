2019-11-18T19:41:16+03:00
Общество

Жизнь после Малахова: мама четверняшек надеется купить квартиру со скидкой от государства

Молодая мама Марина Стеклова побывала на ТВ-шоу, где рассказала о своих проблемах и теперь получила ответ
Екатерина КОМЯКОВА
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Дети Стекловых на руках бабушек и дедушек. Фото: www.instagram.com/marinka_kvadromamaДети Стекловых на руках бабушек и дедушек. Фото: www.instagram.com/marinka_kvadromama
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Сибирячка, родившая четверняшек, Марина Стеклова приняла участие в телешоу с Андреем Малаховым. Молодая мама рассказала о сложностях, с которыми пришлось столкнуться родителям, воспитывающим целую ораву малышей, и на какую поддержку от государства Стекловы бы хотели рассчитывать. После программы депутат Елена Вторыгина написала запрос новосибирским властям. Марина поделилась в социальных сетях ответами.

— Очень порадовал пункт про нашу очередь в программе «Молодая семья», исходя из описания у нас есть отличный шанс реально ей воспользоваться. Наша очередь 8, бюджет выделяют для 9 семей в 2020 году, — пишет сибирячка.

Если семья попадет в программу, можно будет получить из бюджета до 35% от стоимости выбранного жилья.

Также семье предоставили помощника в социальных вопросах. А вот в предоставлении земельного участка Стекловым отказали, так как семья не входит в категорию нуждающихся. Тем не менее Марина задает вопрос властям и выходит с предложением:

— Представим, что бабушек и дедушек рядом нет и возможности нанять няню нет, как быть им? Я правда не представляю, как им существовать первый год жизни. Очень прошу вынести на обсуждение вопрос о таких семьях. Уверена, что можно внести изменения в законодательство, чтобы в будущем оказать необходимую помощь. Возможно добавить пункт про няню и предоставлять социального работника не только многодетным семьям с детьми инвалидами, но и семьям в которых рождается сразу несколько детей.

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99 тысяч человек в интернете следят за приключениями большой семьи, а многодетная мама рассказывает, как управляется с детворой (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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