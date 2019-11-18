2019-11-18T16:46:02+03:00
Общество

На рынке новосибирских интернет-СМИ сменился лидер

В первой половине ноября самым читаемым ресурсом стал новосибирский сайт kp.ru
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Сайт КП-Новосибирск вышел в лидеры новосибирских интернет-СМИ за первую половину ноября.Сайт КП-Новосибирск вышел в лидеры новосибирских интернет-СМИ за первую половину ноября.
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На страницах новосибирского сайта kp.ru каждый день появляются эксклюзивные материалы, а самые резонансные темы подаются максимально подробно. Кроме этого на портале много уникальных видео и фото, которых нет в других СМИ. Как следствие, интерес читателя отразился в рекордном росте популярности ресурса.

Официальный портал Издательского дома «Комсомольская правда» круглосуточно наполняется материалами со всей России и из-за рубежа. Сайт kp.ru не первый год занимает первую строчку рейтинга популярности интернет-СМИ страны. А теперь портал завоевал лидерство и в очередном мегаполисе - Новосибирске.

На текущий момент портал вышел в лидеры новосибирских интернет-СМИ. За 17 дней месяца тексты, фотографии, видео- и аудиоматериалы сайта КП-Новосибирск прочли, увидели и услышали 1 миллион 894 тысячи человек. Это на 335 тысяч больше, чем у смещенного с первой ступени пьедестала городского портала.

- Мы сдержанно гордимся нашими результатами и будем продолжать заботиться об интересах аудитории. Подбираем темы, которые больше всего интересны читателям. Люди хотят знать подробности, раскрывать тайны, и самое интересное мы даем первыми. Журналисты новосибирской редакции раскрывают такие детали, которых жители не смогут найти в других источниках. Быстро, достоверно и понятным языком, - говорит главный редактор КП-Новосибирск Виктория Минаева.

Редакция КП-Новосибирск благодарит всех читателей за преданность и напоминает, что вы также можете делать новостную картину дня города вместе с нами. Свои новости вы можете прислать нам на редакционные WhatsApp, Telegram и Viber по номеру – 8 923 145 11 03.

В ноябре сайт КП-Новосибирск лидирует по количеству уникальных посетителей.

В ноябре сайт КП-Новосибирск лидирует по количеству уникальных посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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