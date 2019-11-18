Новосибирский подросток украл из магазина 8 плиток шоколада

СЕГОДНЯ 12:58 2019-11-18T14:31:38+03:00

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Многочисленные конфликтные ситуации и кражи пресекли сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ в минувшие выходные дни в Новосибирске.

15.11.2019г. в 20:20 в магазине алкогольных напитков, расположенном на ул. Высоцкого, нетрезвый мужчина требовал выдать ему выигрыш по лотерее в сумме 500 000 рублей. Посетителю было разъяснено, что за выигрышем ему необходимо обратиться в центр выдачи. Недовольный мужчина устроил скандал с использованием ненормативной лексики. Продавцы нажали на кнопку тревожной сигнализации и вызвали охрану. Счастливый обладатель выигрыша не стал дожидаться приезда группы быстрого реагирования и удалился.

15.11.2019г. в 01:14 в ресторане на Красном проспекте парень и две девушки собирались покинуть заведение, не рассчитавшись по счету. Сумма долга составляла 1700 рублей. Охранник Агентства Безопасности ГВАРДИЯ, дежуривший в ресторане, остановил молодых людей и убедил их рассчитаться. Ущерб для ресторана не наступил.

16.11.2019г. в 12:58 в пивной магазин на ул. Никитина вбежала девушка и попросила помощи, так как на улице к ней приставал странный мужчина. Работники магазина нажали кнопку тревожной сигнализации и вызвали ГБР ГВАРДИИ. Увидев это, мужчина убежал.

16.11.2019г. в 17:48 в продуктовом магазине на ул. Тульская конфликт возник между двумя пьяными посетителями в торговом зале. Опасаясь, что они начнут драться и повредят товары, сотрудники вызвали группу быстрого реагирования. Гвардейцы, приехавшие на вызов, разняли посетителей и вывели их на улицу.

17.11.2019г. в 11:44 в супермаркете на Горском микрорайоне 17-ти летний юноша пытался украсть 8 плиток шоколада. Работники магазина заметили, как он прятал их под одежду. Они вызвали охрану. Бойцы группы быстрого реагирования задержали похитителя вкусняшек и передали его сотрудникам полиции.

17.11.2019г. в 19:11 в торговом центре на площади Маркса бойцы группы быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ, отрабатывая тревожное событие, задержали нетрезвого мужчину, который пытался похитить бутылку виски стоимостью 3000 рублей. Задержанный передан полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU