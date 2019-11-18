2019-11-18T06:02:02+03:00
Общество

Билайн стал лидером по скорости развития сети 4G

Билайн за последние 1,5 года в 2,2 раза увеличил количество базовых станций, которые поддерживают все современные технологии связи, в том числе LTE и LTE-Advanced
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По данным Роскомнадзора, в III квартале Билайн лидирует среди российских операторов по скорости роста сети 4G. Прирост составил 44% по сравнению с тем же периодом 2018 года. Процент покрытия жителей России сетью 4G вырос на 10% с начала года и на конец III квартала составляет 84%.

На конец III квартала Билайн заменил 91% базовых станций на современное оборудование. Компания завершила модернизацию в 25 филиалах и продолжает работы на 52 территориях.

Масштабная программа развития сети включает в себя также двукратное увеличение полосы частот для LTE, что дополнительно увеличивает емкость сети. В 2018 году компания провела рефарминг в 45 филиалах, в 2019 году к ним добавилось еще 10 регионов, и на конец 3 квартала проект завершен на 95%.

В результате средняя скорость мобильного интернета увеличилась на 30%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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