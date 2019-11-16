«Кто эта тварь?»: новосибирцы ищут хозяина, завязавшего умирающего пса в мешке

СЕГОДНЯ 06:37 2019-11-16T06:37:22+03:00

Сейчас собака находится в больнице

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Сибиряки ищут хозяина собаки, которую нашли в мешке. Напомним, 13 ноября сибирячка вместе с мужем обнаружила в мусорном контейнере собаку. Как рассказали местные, она пришла со стороны частного сектора.

Сейчас собака находится в ветеринарной клинике. Ее состояние удовлетворительное. У животного сильное истощение и обезвоживание. Врачи пытаются спасти бедному животному жизнь.

В комментариях сибиряки возмущаются происходящему:

— Кто эта тварь?

— Найти козла, в мешок и в лес выкинуть!

— Что с людьми творится? Родители очнитесь, учите детей доброте и защите слабых и беззащитных(и животных, и людей).

Если вы хотите забрать собаку, позвоните по номеру 8-913-380-36-65 — Мария.

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ИСТОЧНИК KP.RU