«Кто эта тварь?»: новосибирцы ищут хозяина, завязавшего умирающего пса в мешке
Сибиряки ищут хозяина собаки, которую нашли в мешке. Напомним, 13 ноября сибирячка вместе с мужем обнаружила в мусорном контейнере собаку. Как рассказали местные, она пришла со стороны частного сектора.
Сейчас собака находится в ветеринарной клинике. Ее состояние удовлетворительное. У животного сильное истощение и обезвоживание. Врачи пытаются спасти бедному животному жизнь.
В комментариях сибиряки возмущаются происходящему:
— Кто эта тварь?
— Найти козла, в мешок и в лес выкинуть!
— Что с людьми творится? Родители очнитесь, учите детей доброте и защите слабых и беззащитных(и животных, и людей).
Если вы хотите забрать собаку, позвоните по номеру 8-913-380-36-65 — Мария.
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ИСТОЧНИК KP.RU