«Сидел в мешке и скулил»: сибиряки спасли собаку из мусорного контейнера

15 Нояб. 08:51 2019-11-15T08:51:42+03:00

Животное несколько дней находилось без еды и воды

Изменить размер текста: A A

Страшная история случилась несколько дней назад в Первомайском районе. Сибирячка вечером решила выкинуть мусор, и обнаружила в мусорном контейнере собаку.

— Я бросила в мусорный бак пакет и услышала лай, который издавала собака из последних сил. Сама туда не полезла, позвала мужа. Он посмотрел и говорит, что там собака живая в строительном мешке завязана проволокой, — со слезами на глазах вспоминает происходящее Мария Матвеева.

Мужчина залез в контейнер и достал мешок. Когда развязали, то внутри увидели черную собаку. Испуганный пес пытался убежать, но задние лапы у него не шевелились.

— Мы загрузили собаку в машину и повезли поздно вечером по ветеринарным клиникам. Ну не могли бы оставить его на улице, тем более там первые морозы должны были ударить, — рассказывает женщина. — Он все время пытался убежать. Врач осмотрел собаку и сказал, что у пса сильное переохлаждение, истощение и обезвоживание.

Неравнодушные люди скинули Марии записи с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина 13 ноября приехал и выбросил похожий мешок в этот мусорный контейнер.

— Сейчас мы ищем песику дом, чтобы новые хозяева любили и кормили его. Несколько приютов уже согласились забрать, — говорит Мария.

Если вы хотите спасти черного добродушного пса, то можете позвонить по номеру 8-913-380-36-65 — Мария.

ИСТОЧНИК KP.RU