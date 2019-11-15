2019-11-15T08:51:42+03:00
Дом. Семья

«Сидел в мешке и скулил»: сибиряки спасли собаку из мусорного контейнера

Животное несколько дней находилось без еды и воды
Анна ПАШАГИНА
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Собаке нужен новый дом.Собаке нужен новый дом.Фото: СОЦСЕТИ
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Страшная история случилась несколько дней назад в Первомайском районе. Сибирячка вечером решила выкинуть мусор, и обнаружила в мусорном контейнере собаку.

— Я бросила в мусорный бак пакет и услышала лай, который издавала собака из последних сил. Сама туда не полезла, позвала мужа. Он посмотрел и говорит, что там собака живая в строительном мешке завязана проволокой, — со слезами на глазах вспоминает происходящее Мария Матвеева.

Мужчина залез в контейнер и достал мешок. Когда развязали, то внутри увидели черную собаку. Испуганный пес пытался убежать, но задние лапы у него не шевелились.

— Мы загрузили собаку в машину и повезли поздно вечером по ветеринарным клиникам. Ну не могли бы оставить его на улице, тем более там первые морозы должны были ударить, — рассказывает женщина. — Он все время пытался убежать. Врач осмотрел собаку и сказал, что у пса сильное переохлаждение, истощение и обезвоживание.

Неравнодушные люди скинули Марии записи с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина 13 ноября приехал и выбросил похожий мешок в этот мусорный контейнер.

— Сейчас мы ищем песику дом, чтобы новые хозяева любили и кормили его. Несколько приютов уже согласились забрать, — говорит Мария.

Если вы хотите спасти черного добродушного пса, то можете позвонить по номеру 8-913-380-36-65 — Мария.

ИСТОЧНИК KP.RU

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