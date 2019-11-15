2019-11-15T13:35:54+03:00
Общество

В Новосибирске бомж устроил погром в аптеке: его вычислили по окровавленным рукам

Дебошира задержали сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Дебошира задержали сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.Дебошира задержали сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.
Изменить размер текста:

Бойцы группы быстрого реагирования нашли и задержали хулигана, скрывшегося с места происшествия.

14 ноября в 10:07 в дежурную часть Агентства Безопасности ГВАРДИЯ поступил сигнал тревоги из аптеки, расположенной на ул. Советская в Центральном районе Новосибирска.

Прибывшие на вызов бойцы группы быстрого реагирования увидели последствия ЧП: разбитое стекло двери и множественные порезы на коже рук у работницы аптеки.

Пострадавшая рассказала, что в тамбур учреждения зашел пьяный бомж и попытался там уснуть. От бродяги исходил невыносимый зловонный запах, в связи с чем, она попросила его уйти.

Реакция разозлившегося бомжа была неожиданной: он ударил кулаком по стеклу двери, от чего оно разбилось вдребезги. Осколки полетели в разные стороны и повредили женщине руки.

Рассказывает старший экипажа ГБР Тойля Александр: - Мы сразу прошли в подсобку и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Запомнив приметы нарушителя, отправились на поиски.

Женщина, стоявшая у церкви, подсказала, что бомж зашел в блинную. Там охранниками и был задержан подпадающий под приметы мужчина с окровавленными руками. Нарушителя передали полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Было даже жарко»: сибирячка похвасталась зимним макияжем
Никита Исаев, умерший в поезде, должен был приехать в Новосибирск
Может быть где угодно: педофила из Алтайского края ищут в Новосибирской области
Оставили ни с чем: сибирячка пожаловалась на фальшивую фирму по доставке одежды
Ищут пострадавших: полицейские задержали мужчину, подозреваемого в воровстве
300 человек на мороз: в Новосибирске из университета эвакуировали студентов
«Ужас, что творится»: сибиряки нашли мертвого мужчину под окнами многоэтажки
Батюшки, как они играют: священники проведут турнир по футболу
Не смешно: в Новосибирске ограбили несколько машин, пока их владельцы были на концерте юмористов
В Новосибирске появилась скульптура-мотоцикл в память о жертвах ДТП
«Это к морозам»: сибиряки увидели три солнца в морозном небе
Очень нескромно: сибирячка показала откровенный танец в комбинезоне на голое тело
«Разбили заднее стекло и вытащили наушники»: в Новосибирске ищут автоворов
«Перерезали горло и бросили умирать»: в Новосибирске изверги жестоко убили кота
«Людей жалко»: в Ленинском районе сгорел частный дом
Чтобы снова не ловить: в Новосибирске на бездомных собак установят чипы
«Кто эта тварь?»: новосибирцы ищут хозяина, завязавшего умирающего пса в мешке
«Ему нельзя было даже садиться»: общественники жалуются на полицию Таганрога, которая не могла увезти лейтенанта на операцию в Новосибирск
То в жар, то в холод: в Новосибирске потеплеет от -30 до -5 градусов
«Дело могут закрыть»: родственники погибшего сибиряка ищут очевидцев ДТП
«Ради трех детей»: многодетная мать украла из кассы ломбарда сотни тысяч рублей
«Директор вышла замуж за своего ученика! И ничего!»: в школе заступились за учительницу, которая соблазнила старшеклассника
Чемпион-тяжеловес из Новосибирска скончался в Москве после «Битвы за хайп»