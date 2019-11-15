В Новосибирске бомж устроил погром в аптеке: его вычислили по окровавленным рукам

15 Нояб. 12:32 2019-11-15T13:35:54+03:00

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Бойцы группы быстрого реагирования нашли и задержали хулигана, скрывшегося с места происшествия.

14 ноября в 10:07 в дежурную часть Агентства Безопасности ГВАРДИЯ поступил сигнал тревоги из аптеки, расположенной на ул. Советская в Центральном районе Новосибирска.

Прибывшие на вызов бойцы группы быстрого реагирования увидели последствия ЧП: разбитое стекло двери и множественные порезы на коже рук у работницы аптеки.

Пострадавшая рассказала, что в тамбур учреждения зашел пьяный бомж и попытался там уснуть. От бродяги исходил невыносимый зловонный запах, в связи с чем, она попросила его уйти.

Реакция разозлившегося бомжа была неожиданной: он ударил кулаком по стеклу двери, от чего оно разбилось вдребезги. Осколки полетели в разные стороны и повредили женщине руки.

Рассказывает старший экипажа ГБР Тойля Александр: - Мы сразу прошли в подсобку и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Запомнив приметы нарушителя, отправились на поиски.

Женщина, стоявшая у церкви, подсказала, что бомж зашел в блинную. Там охранниками и был задержан подпадающий под приметы мужчина с окровавленными руками. Нарушителя передали полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU