В Новосибирске бомж устроил погром в аптеке: его вычислили по окровавленным рукам
Бойцы группы быстрого реагирования нашли и задержали хулигана, скрывшегося с места происшествия.
14 ноября в 10:07 в дежурную часть Агентства Безопасности ГВАРДИЯ поступил сигнал тревоги из аптеки, расположенной на ул. Советская в Центральном районе Новосибирска.
Прибывшие на вызов бойцы группы быстрого реагирования увидели последствия ЧП: разбитое стекло двери и множественные порезы на коже рук у работницы аптеки.
Пострадавшая рассказала, что в тамбур учреждения зашел пьяный бомж и попытался там уснуть. От бродяги исходил невыносимый зловонный запах, в связи с чем, она попросила его уйти.
Реакция разозлившегося бомжа была неожиданной: он ударил кулаком по стеклу двери, от чего оно разбилось вдребезги. Осколки полетели в разные стороны и повредили женщине руки.
Рассказывает старший экипажа ГБР Тойля Александр: - Мы сразу прошли в подсобку и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Запомнив приметы нарушителя, отправились на поиски.
Женщина, стоявшая у церкви, подсказала, что бомж зашел в блинную. Там охранниками и был задержан подпадающий под приметы мужчина с окровавленными руками. Нарушителя передали полицейским.
ИСТОЧНИК KP.RU