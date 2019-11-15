7 лет на двоих: в суде вынесли приговор бойцу ММА и его подружке с лопатой

15 Нояб. 07:24 2019-11-15T07:27:28+03:00

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В Калининском районном суде вынесли приговор по делу бойца ММА и его несовершеннолетней подружки. Напомним, Михаила и его 17-летнюю подружку Ульяну обвиняют в избиении новосибирца — слесаря из 25-ой медсанчасти. Спортсмен свою вину не признавал, а девушка признается частично. Она утверждает , что больше разнимала дерущихся, чем била. А если и наносила удары, то черенком лопаты по спине. Более того, Михаил уверяет, пострадавший бил его монтировкой.

Теперь молодым «Бони и Клайду» придется отбывать наказание в колонии. Михаила приговорили к 4 годам строгого режима, а его подружку Ульяну к 2 годам общего режима.

— По иску суд просил взыскать в пользу пострадавшего 400 тысяч рублей, но в итоге теперь Михаилу и Ульяне нужно будет выплатить избитому Денису 200 тысяч рублей, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск Дмитрий Лямкин, старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ.

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ИСТОЧНИК KP.RU