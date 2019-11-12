За бойца ММА вступилась девушка с лопатой: теперь студентка на скамье подсудимых

Двукратный чемпион ММА Михаил* и его 17-летняя подруга Ульяна* обвиняются в групповом избиении новосибирца – слесаря из 25-ой медсанчасти. Спортсмен отказался признать вину, девушка говорит – била, но больше разнимала, и не совковой стороной лопаты, а черенком по спине. Как эти трое оказались в одном переулке, кто на кого напал и при чем здесь лопата, попытался выяснить корреспондент КП-Новосибирск.

Миша - боец ММА, серьезный парень. Фото: личный архив.

КРИЧАЛ ПОДРУЖКЕ «БЕЙ СИЛЬНЕЕ»

Драка произошла в ночь с 3 на 4 января 2019 года у дома по улице Славянской в частном секторе Новосибирска. Как следует из показаний потерпевшего 34-летнего Дениса*, он выпил пива и отправился в киоск за сигаретами, когда в проулке его сзади обхватил неизвестный хулиган и повалил лицом вниз, а затем начал избивать. Нападавший наносил удары по лицу и голове, после которых остались ушибы, ссадины и рана на лбу.

Нападавшим был 20 летний Миша, боец смешанных видов единоборств. По данным сайта «Уличные бои Стрелка», спортсмен брал «золото» на одном турнире в 2017 году и на другом в 2018 году.

Денис говорит, что просто пошел за сигаретами, когда на него внезапно напали.

Несмотря на внезапное нападение, Денис все-таки купил сигарет и вернулся на улицу Славянскую, где возле одного из домов заметил своего обидчики и сказал ему – «Ах, вот где ты живёшь». В ответ Михаил снова решил напасть на прохожего, но Денис был уже на чеку, обхватил противника за руки, не давая наносить удары. Стычку парней заметила 17-летняя подружка Мишы - Ульяна. Девушка решили прийти на помощь бойцу без правил, взяла лопату и начала бить Дениса по голове.

Расклад сил изменился, Михаил удерживал противника и кричал: «Бей его сильнее», а также успевал сам уворачиваться от ударов лопатой в руках разозлённой девушки. Затем борьба переместилась за ворота частного дома, где спортсмен взял что-то с земли, сейчас неизвестно, что это было, возможно полено, и стал бить потерпевшего, стукнул по пальцу и сломал противнику фалангу одного из пальцев.

Драка прекратилась с появлением соседей, которые вызвали скорую помощь полицию. Как сообщили в прокуратуре Калининского района, помимо перелома врачи диагностировали у 34-летнего Дениса черепно-мозговую травму, которая расценивается как тяжкий вред здоровью. Экспертиза установила, что все участники драки употребляли алкоголь.

Место, где произошла драка. Фото: google.ru/maps.

ГРУБИЛ И БИЛ МОНТИРОВКОЙ

Спортсмен, оказавшийся на скамье подсудимых, рассказал «КП-Новосибирск» другую версию произошедшего. По словам Михаила, он приехал в гости к маме и родственникам Ульяны. В третьем часу ночи он вышел из дома в частном секторе, увидел незнакомца и спросил, что он здесь делает. В ответ пьяный мужчина стал грубить.

- Я его приткнул спиной к сугробу, держа за руки – он ответил, что здесь живёт, тогда я перестал держать его, и он ушёл. После этого Уля вернулась обратно в дом, а я остался ждать около калитки, вскоре услышал шаги, хотел уже повернуться, но получил удар «фомкой» (монтировка – прим. ред.) по голове, получил рассечение. Ульяна видела момент удара и в состоянии аффекта взяла лопату и начала нас разнимать, она ударила четыре раза его по голове лопатой. На крики сбежались родственники и соседи, после чего я ушёл промывать голову, – сообщил КП-Новосибирск Михаил.

По словам бойца ММА, на суде потерпевший старался скрыть факт того, что наносил удар монтировкой, хотя одна из местных жительниц в личном разговоре, говорила, что видела этот момент.

Денис говорит, что просто пошел за сигаретами, когда на него внезапно напали. Фото: личный архив.

Позже женщина отказалась подтверждать увиденное, так как является соседкой Дениса и даже коллегой. Родственники потерпевшего и их соседи дали Денису положительную характеристику, утверждая, что он почти не пьёт и не создаёт конфликтов.

Из материалов дела также следует, что несмотря на положительную спортивную карьеру, Михаил ранее привлекался к уголовной ответственности.

- Обвиняемые на последнем слове просили суд вынести приговор по справедливости. Девушка частично признала вину – она якобы защищала парня и в ходе самообороны била потерпевшего по спине черенком, но не била в голову. Михаил полностью отказался признать вину, сообщив, что у потерпевшего была с собой фомка, которой он бил его по рукам.– сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Калининского района Наталья Кузнецова.

Калининский районный суд вынесет приговор в ближайшие дни. Позиция гособвинителя – назначить по четыре года лишения свободы обвиняемым, 20-летний Михаил рискует отбывать наказание в колонии строгого режима, Ульяне грозит колония общего режима.

*Имена героев изменены.